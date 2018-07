Látszik a dübörgő építőipar árnyoldala is

Sok megbízónak gyakran több hónapot is kell várnia arra, hogy az általa kiválasztott, megbízható és magasan képzett szakemberek elkezdhessék végrehajtani a rájuk bízott feladatokat.

Folytatódott az ingatlanpiaci fellendülés az év első felében, ami magával hozta az építőipar és az építőanyag-kereskedelem bővülését is – közölték tegnap az újHáz Centrum szakértői, akik szerint a trendek eredménye az egész nemzetgazdaságban megmutatkozik. Annak ellenére, hogy a dinamikus ingatlanpiaci növekedés főként Budapest-, illetve Pest megye centrikus, a vidéki nagyváro­sokban is folyamatos bővülés figyelhető meg. Mindez részben az állami támogatásoknak, a családi otthonteremtési kedvezménynek és a kedvezményes hitelezési konstrukcióknak tudható be.

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi közlése szerint 2018 január–áprilisában az építőipari termelés volumene csaknem 18 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A 681 milliárd forintot megközelítő, négyhavi termelési érték 63 százaléka épületeken, 37 százaléka egyéb építményeken végzett kivitelezési tevékenységből adódott, előbbi volumene 15, utóbbié 22 százalékkal bővült.

A beruházások növekedésével párhuzamosan azonban az ágazatnak számos problémával is meg kell küzdenie, amelyek nagy részét az építőiparban jelen lévő nagymértékű munkaerőhiány okozza – mutattak rá a szakértők. Ennek következtében a megbízóknak gyakran több hónapot is kell várniuk arra, hogy az általuk kiválasztott, megbízható és magasan képzett szakemberek el tudják végezni a rájuk bízott feladatokat.

„A munkaerőhiánnyal párhuzamosan 2018 első fél évében érezhetően megnőtt a kontárok és kóklerek megbízásainak száma is,

amely egyben a beruházások silány minőségű megvalósítását is eredményezheti. Ezen még azok a kiváló minőségű építőanyagok sem tudnak segíteni, amelyek iránt szintén folyamatosan nő az érdeklődés” – mutatnak rá a szakértők.

