Németország lerázza a koronavírus-válságot

Az elemzők által vártnál is kedvezőbbre, 2018 novembere óta nem látott szintre ugrott júniusban német üzleti hangulatindexe az egyre növekvő optimizmusra alapozva, amely szerint a Európa legnagyobb gazdasága felpörög majd a második félévben a koronavírus-járvány járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésének köszönhetően.

A müncheni egyetem Ifo gazdaságkutató intézetének mutatója 101,8 pontra nőtt az előző havi 99,2 pontról, meghaladva a szakértők 100,6 pontos várakozásait. Az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő index értéke a várt 97,8 pont helyett 99,6 pontra ugrott az előző havi 95,7-ről, a hat hónapra előre tekintő kilátások megítélését számszerűsítő érték pedig 102,9 pontról 104 pontra javult; elemzők valamivel kevesebbet, 103,9 pontot jeleztek előre

– összegezte az eredményt közleményében Clemens Fuest, az Ifo elnöke, egyetértésben Angela Merkel kancellárral, aki szerdán szintén arról beszélt, hogy az ország erős gazdasági fellendülés előtt áll.

Lecsengőben van a pandémia harmadik hulláma, gyorsul az oltási kampány, így lazíthattak a korlátozásokon.

A jegybank is emelte a hónap elején a növekedési kilátásokat, és a várakozásai szerint a gazdaság már a következő negyedévben visszatér a járvány előtti szintre.

Az idén 3,7, jövőre pedig 5,2 százalékkal nő az előrejelzésük szerint a GDP. Klaus Wohlrabe, az Ifo közgazdásza a második negyedévben 1,3, a harmadikban 3,6 százalékos bővülésre számít, de arra is figyelmeztetett, hogy az alapanyaghiány és a növekvő termelési költségek miatt emelkedni fog az infláció.

Thomas Gitzel, a VP Bank Csoport közgazdásza egyetért azzal, hogy a német gazdaság „jelenleg kiváló állapotban van”, szerinte

azonban a járvány – elsősorban a vírus delta variánsa miatt – még okozhat kellemetlen meglepetéseket a gazdaság számára.

Németországban egy hét alatt a duplájára nőtt a delta variánssal fertőzöttek száma, és a Robert Koch Intézet előrejelzése szerint a helyzet csak romlani fog. Jó hír viszont, hogy a Moderna európai vezetője, Dan Staner reményei szerint az eredetileg tervezettnél gyorsabban tudja leszállítani a harmadik negyedévben a Németország által megrendelt vakcinamennyiséget, év végéig összesen mintegy 80 millió adagot.

Az Európai Unió második legnagyobb gazdaságában, Franciaországban is hasonlóan jó a hangulat, miután a koronavírus-járvány miatt elrendelt

korlátozó intézkedések feloldására valóságos boom tapasztalható a szolgáltatóipari ágazatban.

Az INSEE francia statisztikai hivatal üzleti bizalomindexe júniusban 14 éves csúcsra, 113 pontra emelkedett a májusi 108 pontról. A szolgáltatóipari bizalmi index ugyanennyi lett az előző havi 107 pont után, a feldolgozóipari bizalmi index azonban 107 ponton stagnál. Utóbbinak az oka, hogy a korlátozások kevésbé érintették, így azok feloldásának is kisebb a hatása.

Az országban a fertőzések számának csökkenésének és az oltási kampány felgyorsításának köszönhetően a korábban tervezettnél tíz nappal korábban, már június 20-án ért véget az éjszakai kijárási tilalom, és korlátozás nélkül működhetnek a kávézók, a bárok és az éttermek.

A boltok, mozik és múzeumok már egy hónappal korábban megnyitottak.

Már a japán császár is aggódik

Naruhito császár „rendkívül aggódik” amiatt, hogy a járványhelyzet és amiatt, hogy a tokiói olimpia esetleg még jobban felgyorsítja a koronavírus terjedését – jelentette be szokásos sajtótájékoztatóján az udvartartás vezetője, aki elmondta azt is, hogy egyelőre még nem dőlt el, hogy az uralkodó részt vesz-e a játékok megnyitóján. A császár az olimpia tiszteletbeli védnöke. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint csökken a napi fertőzések száma a szigetországban, az oltással azonban még mindig nagyon el vannak maradva, a lakosságnak csupán a hét százaléka kapta meg a vakcina mindkét adagját. VG