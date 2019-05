Nőtt a foglalkoztatottak száma

Idén a február-áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 492 ezer volt, 47 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 1,0 százalékponttal 69,8 százalékra emelkedett – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 69 ezerrel, a külföldi telephelyen dolgozóké 18 ezerrel nőtt, míg a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma 40 ezerrel 118 ezerre csökkent.

A 15-64 éves férfiak körében a foglalkoztatási ráta 1,1 százalékponttal, 77,1 százalékra nőtt, a nők körében pedig 0,8 százalékponttal, 62,5 százalékra emelkedett.

A február-áprilisi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 162 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt:

a legjobb munkavállalási korú 25-54 évesek munkanélküliségi rátája 0,5 százalékponttal, 3,1 százalékra csökkent, az 55-74 éveseké 2,2 százalék volt, ami 0,3 százalékpont javulást jelent.

A munkanélküliek több mint ötöde 15-24 évesek köréből került ki, számuk 4 ezerrel, 34 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 1,2 százalékponttal 10,8 százalékra nőtt.

Nem számíthatunk jelentős javulásra

A foglalkoztatási ráta továbbra is 70 százalék közelében alakul, és drasztikus javulásra itt sem számíthatunk – mondta Virovácz Péter az ING elemzője. A magyar munkaerőpiacon még potenciálisan bevonhatók köre mára jelentősen beszűkült. Erre utal az is, hogy a közfoglalkoztatotti létszám 117 ezer fő közelébe apadt, miközben az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma egy év alatt közel 69 ezer fővel emelkedett. Ez utóbbi csoportban tapasztalt növekedési ütem is jelentősen lassult az elmúlt tizenkét hónapban. A munkaerőpiac telítettségének fennmaradása várhatóan továbbra is arra készteti majd a vállalatokat, hogy béreket emeljenek, így a gazdasági növekedés a jövőben is belső forrásokra tud támaszkodni.

Varga Mihály elmondta, a foglalkoztatottak száma a szezonalitás hatását kiszűrve már három hónapja meghaladja a 4,5 milliót, amely főként a versenyszféra bővülésének köszönhető, ahol egy év alatt közel 70 ezerrel nőtt a létszám. Az elsődleges munkaerőpiac növekedésével párhuzamosan egy év alatt 40 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma, ami azt jelenti, hogy az új típusú intézkedések hatására egyre többen mennek át közülük a versenypiacra dolgozni. A kormány kezdeményezésére megkötött hatéves bérmegállapodás, amely a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelését, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói adóterhek érdemi mérséklését tartalmazza, hozzájárul ahhoz, hogy a magas hozzáadott értéket előállítani képes munkakörökben is tovább emelkedhessen a foglalkoztatottak száma az elkövetkezendő időszakban – tette hozzá a miniszter.