Óriási fellendülés küszöbén az euróövezet

Az euróövezet gazdasága a BMI számai alapján soha nem látott fellendülés küszöbén áll. Az oltási folyamat felpörgött és a korlátozások is várhatóan hamarosan enyhülnek. Az Egyesült Államokban a folyamat előrébb tart, a fellendülés látványosan megindult.

Az euróövezet gazdasága erőteljes ütemű, a várakozásokat meghaladó élénkülésére vallanak az előzetes áprilisi aktivitási mérőszámok, annak ellenére, hogy több országban továbbra is szigorú korlátozásokkal küzdenek a járvány harmadik hullámának megfékezése ellen. Ennek egyik oka, hogy a szolgáltató szektor is egyre jobban alkalmazkodik a lezárásokhoz, így meglepetésre a márciusi csökkenés után áprilisban növekedést jelez, tavaly augusztus óta először, míg a feldolgozóipari termelés több mint 23 éve a legerősebb ütemben nőtt – derült ki az IHS Markit előzetes adataiból.

Az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a felmérések kezdete, 1997 júniusa óta a legmagasabb értékre, 63,3 pontra emelkedett áprilisban az előző havi 62,5 pontról. Elemzők a növekedés lassulását jelző adatra, 62 pontra számítottak. A szolgáltatóipari BMI nyolchavi csúcsra, 50,3 pontra nőtt a márciusi 49,6 pontról.

Szakértők 49,1 pontot vártak. A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokból képzett összetett BMI kilenchavi csúcsra, 53,7 pontra ugrott áprilisban az előző havi 53,2 pontról, az elemzői várakozások átlagában 52,8 pont szerepelt. Az 50 pont feletti érték növekedést jelez.

Emellett sokat javult a fogyasztói bizalom is áprilisban, az eurózónában tizennégy havi csúcsra emelkedett az index.

Bert Colijn, az ING vezető közgazdásza szerint, bár az első negyedéves GDP-növekedési adatok minden bizonnyal visszaesést jeleznek majd, az euróövezet gazdasága a BMI számai alapján soha nem látott fellendülés küszöbén áll, annak ellenére, hogy néhány hónappal ezelőtt még úgy tűnt, hogy a fejlett gazdaságok leggyengébb láncszemévé vált, a lassabb oltási program, meghosszabbított lezárások és az alacsonyabb költségvetési támogatások miatt. A fellendülést segíti, hogy az Európai Központi Bank folytatja erőteljes ösztönző politikáját, és várhatóan a 750 milliárd eurós európai újjáépítési alap pénzcsapjai is megnyílhatnak júliustól. Ugyanakkor az áprilisi végleges BMI-számok alacsonyabbak lehetnek, mivel Európa jelentős részén a harmadik hullám erősödése miatt újabb korlátozásokat léptettek életbe.

Így például Németországban szombattól az úgynevezett vészfékrendszer állt működésbe, ennek keretében pedig részleges kijárási tilalmat rendeltek el.

A német BMI előzetes adatai még a szigorítások előtti állapotot tükrözik, az áprilisi összetett mérőszám így is kéthavi mélypontra, 56 pontra süllyedt a márciusi, 37 havi csúcsnak számító 57,3 pontról. A szolgáltatóipari és a feldolgozóipari BMI szintén kéthavi mélypontra csökkent, az előbbi 50,1 pontra a márciusi 51,5 pontról, az utóbbi 66,4 pontra a márciusi 66,6 pontról. Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a német gyárak továbbra is rekord közeli ütemben termelnek. Franciaország összetett BMI-je kilenchavi csúcsra, 51,7 pontra emelkedett a márciusi 50 pontról. A szolgáltatóipari BMI nyolchavi csúcsra, 50,4 pontra erősödött a márciusi, még a teljesítmény csökkenését jelző 48,2 pontról. A feldolgozóipari BMI kéthavi mélypontra, 59,2 pontra került a márciusi 59,3 pontról, azonban euróövezet második legnagyobb gazdasága így is a kilábalás erőteljes jeleit mutatja.

Az Egyesült Államokban rekordmértékű lendületet vett a gazdaság teljesítményének növekedési üteme áprilisban az adatok alapján. A felmérések 2009 októberi kezdete óta a legmagasabbra, 62,2 pontra emelkedett a kompozit BMI értéke a márciusi 59,7 pontról. A fellendülés a korlátozások enyhítésének és az átoltottság terén elért látványos eredményeknek köszönhető, valamint az ösztönzőcsomagok támogatásának.