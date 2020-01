Tavaly novemberben 3,6 százalékkal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 5,7 százalékos volt a növekedés – jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónapban, tavaly októberben 6,1 százalék volt az ipari termelés kiigazítatlan, és 6,4 százalék a munkanap hatással korrigált éves növekedése.

A múlt év első tizenegy hónapjában 6,0 százalékkal volt nagyobb az ipari kibocsátás, mint az előző év azonos időszakában.

Novemberben az előző hónaphoz viszonyítva 1,0 százalékkal csökkent a termelés.

A legnagyobb súlyú járműgyártásban lassult, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában kissé gyorsult a növekedés üteme.

Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az ipari átlag felett emelkedett – tette hozzá a KSH. Szeptemberben és októberben is így volt, 10,0, illetve 7,8 százalékkal. A tavaly novemberi ipari termelés részletes adatait jövő kedden, (január 14-én) közli második becslése alapján a KSH.

Átmeneti lassulás

Péter Virovácz, az ING vezető elemzője szerint csak egy átmeneti lassulásról beszélhetünk. Az októberi 0,4 százalékos visszaesés után novemberben 1 százalékkal mérséklődött a termelés volumene. Mindez negatív meglepetést jelent az éves bázisú adatban is, amely 5,7 százalékos ipari növekedésről számol be. Ez még mindig igen közel van a 2019-ben eddig mért 6 százalékos átlaghoz, azonban az elmúlt három hónapban látott erősen lassuló trend számos kérdést felvet.

A legnagyobb ezek közül jelenleg, hogy ez csak egy átmeneti lassulás-e vagy esetleg hazánkat is elérte a fejlett piacokon látott kedvezőtlen fordulat.

Mivel a fejlett országokban zajló ipari recesszió nem látszik enyhülni, különös tekintettel Németországra, ez mindenképpen árnyékot vet a hazai ipar kilátásaira.

A KSH szűkszavú kommentárja eközben arra utal, hogy a mostani lassulás oka az autóipari termelés visszafogott alakulása, miközben a többi fontos szegmensben kedvező volt a teljesítmény. Mindezek alapján vélhetően csak egy átmeneti lassulásról beszélhetünk, hiszen

nem egy általános, minden szektort érintő mérséklődést látunk.

Ráadásul továbbra is zajlanak az ipari fejlesztések, kapacitásbővítések, vagyis a külföldi működőtőke beáramlása arra utal, hogy az ipari teljesítményben még lehetnek tartalékok. 2019 egészében 6 százalék körül alakulhat az ágazat növekedése, míg idén is legalább 4 százalék körüli bővüléssel kalkulálunk.

Enyhülő kockázatok

A hazai ipar teljesítménye az elmúlt másfél évben lényegesen felülmúlja, így teljesen elvált (decoupling) a kifejezetten gyenge európai és német konjunktúrától (a német ipari termelés októberben szezonálisan és munkanaphatással megtisztítva 5,3 százalékkal csökkent egy év alatt), amit

egyes új autómodellek hazai gyártásának felfutása, új exportkapacitások üzembe helyezése, valamint az élénk belső kereslet is támogat

– mondta el Suppán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

A feldolgozóipari kapacitások további növekedését biztosítja beruházások érdemi növekedése, valamint a soha nem látott mértékű működő tőke beáramlás, a tavalyi évben a tavalyi uniós forrásbeáramlást messze meghaladó, soha nem látott mértékű, 1700 milliárd forintnyi működőtőke beruházást jelentettek be,

az első háromnegyed évben a feldolgozóipari beruházások közel 30 százalékkal nőttek, a tavalyi őszi hónapokban pedig felfutott a gyárátadások száma.

A feldolgozóipar kedvező kilátásait tükrözik a némileg csökkenő, de továbbra is magas bizalmi indexek. Ezzel szemben a meredeken csökkenő európai konjunktúra, a globális és a kínai gazdasági növekedés lassulása, valamint döntően közvetett hatások miatt a Brexit körüli bizonytalanság jelentős kockázatokat jelenthet, bár ezek már eddig is fékezték a növekedést, e negatív hatások nélkül még élénkebb növekedést is mutathatna a hazai ipar.

Ezen kockázatok ugyanakkor némileg enyhültek a közelmúltban.

Tavaly 6 százalékra gyorsulhatott az ipari kibocsátás növekedése a tavalyelőtti 3,6 százalékról, míg idén 4,8 százalékos, szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva 4 százalékos növekedésre számítunk az ipari termelésben. 2015 óta az ipari termelés 16,9 százalékkal, 2010-hez képest pedig 42,9 százalékkal bővült.