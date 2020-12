Senki sem keres többet a teniszezőknél

A világ legjobban kereső sportolóinak bevételei négy év után először csökkentek – derült ki a Forbes 2020-as rangsorából. Ennek oka elsősorban a koronavírus-járványra vezethető vissza, ami a II. Világháború óta először eredményezte globális sportesemények törlését vagy elhalasztását.

A 100 legjobban fizetett sportoló együttesen 3,6 milliárd dollárt keresett az idei évben, ami 9 százalékkal alacsonyabb a 2019-es adatnál.

Legutóbb 2016-ban csökkent ez az érték, ami annak volt köszönhető hogy a 2015 májusában megtartott, az „Évszázad bokszmeccsének” nevezett találkozóért kapott grandiózus pénzdíjak jóvoltából Floyd Mayweather és Manny Pacquiao 400 millió dollárral növelte az éves eredményt.

A lista élén a svájci Roger Federer áll. A világklasszis teniszező 106 millió dollárt meghaladó adózás előtti bevételt könyvelhetett el, amivel megelőzte Cristiano Ronaldot és Lionel Messit.

A két futballsztár az elmúlt négy évből háromszor is az első két helyen zárt. A két ikon együttesen 209 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban, ami 28 milliós csökkenést jelent 2019-hez viszonyítva. Ebben közrejátszik az is, hogy számos futballklub csökkentette a béreket, miután a bajnokságot le kellett állítani a járvány miatt, és az újranyitás után is nézők nélkül zajlanak a találkozók.

A legjobb támogatási portfóliót magáénak tudó Federer mindössze a kilencedik sportoló a Forbes-lista 1990 óta íródó történetében, aki az első helyen tudott végezni, és az első teniszező a lista élén. Bár az idei teniszidény szintén kurtára sikerült, és a svájci klasszis is jó néhány versenyt kihagyott, a Mercedes-Benzzel, a Credit Suisse bankkal, az Uniqlóval és további 10 szponzorral kötött megállapodásának köszönhetően magas bevételekre tett szert.

Ronaldo 45 milliót köszönhet a Nikenak, az Alticenak, a Herbalifenak, és saját CR7 márkájának is, míg Messi 32 millióval gazdagodott az Adidas, a MasterCard és a Pepsi jóvoltából.

Az idei évben 21 ország és 10 sportág képviselteti magát a listán.

Leginkább a profi kosárlabda tarolt, több NBA-játékos szerepel a listán, mint bármely más sportág képviselői. Kiemelkedő évet tudhat magáénak az amerikai foci is. Mivel a bajnoki szezon hagyományosan nyár végén veszi kezdetét, így a tavaszi nagy leállás szinte egyáltalán nem érintette a sportágat, és ennek is eredményeként 31 NFL-sztár tanyázik a listán.

A vesztes az MLB volt, a baseball ligát mindössze egy sportoló – az 57. helyet megszerző Clayton Kershaw – képviseli, szemben az előző évi tizenöttel.

A legjobban kereső férfi sportolók 1. Roger Federer (tenisz) – 106,3 millió dollár

2. Cristiano Ronaldo (labdarúgás) – 105 millió dollár

3. Lionel Messi (labdarúgás) – 104 millió dollár

4. Neymar (labdarúgás) – 95,5 millió dollár

5. LeBron James (kosárlabda) – 88,2 millió dollár

6. Stephen Curry (kosárlabda) – 74,4 millió dollár

7. Kevin Durant (kosárlaba) – 63,9 millió dollár

8. Tiger Woods (golf) – 62,3 millió dollár

9. Kirk Cousins (amerikai futball) – 60,5 millió dollár

10. Carson Wentz (amerikai futball) – 59,1 millió dollár

11. Tyson Fury (ökölvíás) – 57 millió dollár

12. Russel Westbrook (kosárlabda) – 56 millió dollár

13. Lewis Hamilton (Forma 1) – 54 millió dollár

14. Rory McIlroy (golf) – 52 millió dollár

15. Jared Goff (amerikai futball) – 49 millió dollár

16. Conor McGregor (MMA) – 48 millió dollár

17. James Harden (kosárlabda) – 47,8 millió dollár

18. Giannis Antetokounmpo (kosárlabda) – 47,5 millió dollár

19. Anthony Joshua (ökölvívás) – 47 millió dollár

20. Deontay Wilder (ökölvívás) – 46,5 millió dollár

A nőknél is a tenisz az uralkodó sportág

2016 után először két nő is található a listán: Naomi Osaka és Serena Williams egyaránt teniszezők. Négy évvel ezelőtt szintén két teniszező hölgy szerepelt a rangsorban, Williams mellett akkor Maria Sarapova volt a másik.

Más sportágban versenyző női sportoló még soha nem tudott feliratkozni erre az elit listára.

Osaka 3,4 millió dollárra tett szert a versenyzésből, és további 34 milliót olyan márkáknak köszönhetően, mint a Nike, a Nissan Motor valamint a Procter & Gamble. Bár a Forbes százas listáján csak ketten szerepelnek, a nők esetében is tartalmaz érdekességeket a legjobb tíz sportoló összevetése. A tizedik helyre épp odaférő labdarúgó, Alex Morgan kivételével mindenki más teniszező.

Ennek az is lehet az oka, hogy a legtöbb tenisztorna esetében (így például a Grand Slameken is) azonos a pénzdíjazás a férfi és a női versenyeken, míg a legtöbb más sportág – például a Forbes-rangsorban magasan reprezentált labdarúgás, kosárlabda, vagy amerikai futball – esetében ez nem jellemző.