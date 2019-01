A nyugdíjas Andy Murray is gazdag lesz

Már most több lábon áll a visszavonulni készülő teniszező: luxushotelt üzemeltet, startupokba fektetett, és új szponzorokból sincsen hiány.

A lehető legkorábban, már az első fordulóban búcsúzott az Australian Opentől Andy Murray, aki az idei torna előtt jelentette be visszavonulását.

Bár a skót megpróbálja Wimbledonig kihúzni, azért már most érdemes megnézni, hogy mire számíthat visszavonulása után. Ha a korábbi kiemelkedő sportsztárok „nyugdíjas” éveit nézzük, Murray-nek nem lehet különösebb oka az aggodalomra. Michael Jordan vagy David Beckham aktív éveik után is komoly éves bevétellel rendelkeznek. Igen ám, de Beckham vagy Jordan olyan pozitív személyes márkaerőt tudhat magáénak, amely a teniszező esetében igencsak kérdéses. Murray ugyanis nem az a tipikus pózőr szépfiú, mint Beckham, és nem is akkora legenda, mint Jordan. Mire építhet akkor a skót?

A hitelesség ereje

Visszavonulása után Murray kezében egyetlen fegyver marad: a személyes ereje. A teniszező ugyanis már nem fog heti rendszerességgel televíziónézők milliói előtt ütögetni, amivel „reklámtábla” mivolta is megszűnik. Egyelőre azonban ezen a téren van mire alapozni, hiszen

a csak teniszből megkeresett 61 millió dollárjával (17 milliárd forint) jelenleg negyedik helyen áll a kereseti örökranglistán (Novak Djokovic, Roger Federer és Rafael Nadal mögött)

és olyan szponzorok álltak mögötte az elmúlt években, mint az Adidas, az Under Armour, a Head, a Jaguar, a Royal Bank of Scotland, a Fred Perry vagy a Tag Heuer. Ezek a gigavállalatok pedig nem véletlenül sorakoztak fel a skót mögé, kitartva mellette még akkor is, amikor hosszú ideig rossz szériában volt, s ennek következtében nem éppen a legszimpatikusabb magatartást mutatta a pályán.

MINDEN IDŐK LEGTÖBBET KERESŐ FÉRFI TENISZEZŐI 1. Novak Djokovic 125,847 millió dollár 2. Roger Federer 120,514 millió dollár 3. Rafael Nadal 103,251 millió dollár 4. Andy Murray 61,055 millió dollár 5. Pete Sampras 43,28 millió dollár 6 Stan Wawrinka 31,701 millió dollár 7. David Ferrer 31,315 millió dollár 8. Andre Agassi 31,152 millió dollár 9. Tomas Berdych 29,05 millió dollár 10. Marin Cilic 26,106 millió dollár

Murray nem feltétlenül kifinomult és barátságos stílusa miatt volt sokak kedvence – ezáltal jövedelmező „hirdetőtábla” –, hanem mert rendkívül hiteles személyiség. Olyan, mint bármelyikünk, amikor nehezen viseljük, ha valami nem megy az életben. Murray soha nem szégyellt sírni, káromkodni – de még hogy… – vagy gyermekien örülni. És éppen ezekben a jellemvonásokban rejlik az ő személyes vonzereje, amely számos nagy cég számára vonzó, hiszen megannyi szurkoló tud vele azonosulni a „one of us” érzés miatt. Amiért rengetegen gyűlölték és szerették, arra alapozhat a jövőben is.

Teljesen más, mint a többi top játékos. Személyiségének a fő eszköze a hitelesség, ugyanis a sikerek sok embert megváltoztatnak, de Andy az maradt, aki volt, és ez marketing szempontból óriási minőséget jelent

– mondta a játékosról a BBC-nek Anastasia Kourovskaia, az ASVK vezérigazgatója, aki régóta közelről figyelte Murray karrierjét szakmai és kereskedelmi szempontból egyaránt.

Kourovskaia szerint a játékosnak kiváló lehetőségei vannak arra, hogy aktív évei után is jó szerződéseket zsebeljen be, ám körültekintőnek kell lennie, hogy olyan partnereket válasszon, akik passzolnak a személyiségéhez, hiszen a Murray-brand pont erről szól.

„Soha nem lesz a brit tenisz David Bekchamje és Federerhez sem hasonlítható. Nem lesz akkora globális világsztár, mint ők, Andy mindig „kívülálló” marad, aki a sikereit a keménységének és makacsságának köszönheti” – tette hozzá Kourovskaia.

A vállalatok számára marketing szempontból az állandóság a legfontosabb, hogy a hirdető és a fogyasztó ugyanazt kapja. A cégeknek ez ad biztonságot. Ha például a sportág fenegyereke, az ausztrál Nick Kyrgios hirtelen megjavulna, és fegyelmezett kisiskolásként viselkedne a pályán, már a vállalatok sem érdeklődnének utána annyira, hiszen elveszne személyes vonzereje és egy lenne a sok közül.

Új szponzorok a végjátékra

Murray már meg is kezdte új szponzorainak gyűjtését, melbourne-i sajtótájékoztatóján már az ő ruháikban jelent meg. Még 2015-ben kötött 4 éves megállapodást az Under Armourral, s most, a szerződés lejárta után a Castore brit sportszergyártóval kötelezte el magát.

A Castore–Murray-frigy tökéletes megtestesülése annak, amit Murraynek tennie kell, hiszen nem a Nike-val vagy egyéb gigamárkával szerződött, hanem egy viszonylag ismeretlen ám szakmai berkeken belül minőséginek tartott céggel. A cég pont olyan, mint Murray maga, kifogásolhatatlan, minőségi, de outsider (kívülálló – a szerk.) – ahogy egész pályafutása alatt aposztrofálták őt.

A luxushotel mellett egy akadémia sem ártana

Sir Andy azonban nem csak a reklámpartnerekben bízik: nemrégiben ő is elhagyta a mainstream marketingplaccot, és olyan vállalkozások felé kacsintgat, amelyekről nem is nagyon tudni.

2015-ben például partnere és befektetője lett a Seedrs nevű közösségi finanszírozással foglalkozó cégnek.

A vállalat üzleti és technológiai starupokkal foglalkozik és jelenleg több mint 30 vállalkozásban van részesedésük.

Ezen felül tavaly befektetett a Deuce (a tenisz szaknyelvben az egyenlőt/egált jelenti) nevű alkalmazásba, amely saját sportágát teszi elérhetőbbé és megfizethetőbbé. Az alkalmazás segítségével a teniszezni vágyó játékosoknak segít pályákat, edzési lehetőségeket, vagy éppen trénereket találni.

Murray sokszor hangoztatta, hogy kiemelten fontos számára a brit gazdaság segítése, mégpedig olyan módon, hogy

hazai vállalkozásokat segít befektetőként.

Nyilván naivak lennénk, ha azt gondolnánk, hogy a skót ebből nem remél semmiféle hasznot. Dehogynem, sőt!

Simon Chadwick, a Salford Business School professzora kifejtette: „Bár ezek a befektetések a teljes jövedelmének kis hányadát tehetik ki, a jövőben azonban mégis potenciális jövedelemáramlást biztosíthatnak.”

A fentieken kívül Murray-t komolyan érdekli az ingatlanpiac is.

Már 2013-ban gondolt jövőjére, amikor megvásárolta a Cromlix House nevű hotelt, nem messze Dunblane -től, szülővárosától, később pedig luxusszállodává alakíttatta.

Anastasia Kourovskaia szerint azonban mindezek ellenére van valami, amit Murraynek mindenképp meg kéne fontolnia: nyitnia kellene egy saját akadémiát. A szakember szerint Sir Andy ebből tudna hosszútávon a legtöbbet profitálni és nem is csak a befolyó pénzösszegek miatt, hanem mert ezzel tudná tulajdonképpen örökre megalapozni azt a személyes márkát, amely egyedülállóvá teheti őt a brit sportéletben.