A Szuperliga-fiaskó megtépázta a klubok részvényeit

Hétfőn hideg zuhanyként érte a világ labdarúgását, amikor angol (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea), olasz (Juventus, AC Milan, Internazionale) és spanyol (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid) sztárklubok elkötelezték magukat az Európai Szuperliga megrendezése mellett.

A bejelentés nagyfokú szurkolói elégedetlenséget váltott ki, és az érintett klubok részvényeit is negatívan érintette a botrány – számolt be róla a MarketWatch.

Miután a teljes a focivilág egy emberként zárt össze, és Európa-szerte szurkolói tiltakozások kezdődtek,

a hat angol csapat a keddről szerdára virradó éjszaka kihátrált a sorozatból

Bár a topklubok tulajdonosi viszonyai igen változatosak, többen közülük tőzsdei cégként működnek, így egy ekkora horderejű döntésüket a piac is be tudja árazni – és ezt meg is tette.

A kezdeményezés egyik motorja kezdetektől fogva az amerikai befektetési bank, a JPMorgan volt.

A pénzintézet részvényei a bejelentéstől az amerikai piacok kedd esti zárásáig 2,21 százalékot estek.

Ennél is rosszabbul jártak a részt vevő klubok. Bár a veszteséget némiképp árnyalja, hogy a hétfői bejelentés kicsit felrántotta a részvényértékeket, azonban a felpattanás – a nagyfokú elégedetlenkedés hatására – kérészéletűnek bizonyult.

A spanyol Atlético Madrid papírjai 3,39 százalékot veszítettek értékükből alig két nap leforgása alatt. Az Európai Szuperligából végül kihátráló Manchester United papírjai is jelentősen gyengültek, 6,03 százalékkal értéktelenedtek el.

A manőver vesztese az olasz Juventus lett – melynek elnöke szerda reggel már borúsan látta az új sorozat jövőjét.

A torinói csapat részvényei esetében drasztikus, 12,78 százalékos zuhanás volt megfigyelhető.

Miután a tizenkét alapító klub közül a hat angol csapat, majd szerda délután az Atlético Madrid és az olasz Intenezionale is visszalépett a sorozattól, a Szuperliga további sorsa erősen kétségessé vált.