A transzferidőszaknak is odavert a járvány, de így is repkedtek az eurómilliók

A labdarúgás szerelmesei megszokhatták, hogy a téli, de kiváltképp a nyári átigazolási időszakban repkednek az egy-egy játékosért kiadott eurómilliók. A koronavírus-járvány a transzfertérképet is átalakította. A klubok jobban visszafogták költekezéseiket, a híresen nagy összegekért igazoló Real Madrid például nem szerződtetett játékost 2020-ban, azonban így is szép pénzek repkedtek egy-egy átigazolásnál. A mértékadó Transfermarkt adatai alapján összegyűjtöttük azt a tíz labdarúgót, akikért a legtöbbet fizettek az előző évben.

10. Nathan Aké – 45,3 millió euró (Bournemouth –> Manchester City)

Pep Guardiolának valahogy nem sikerül összerakni a Manchester City védelmét, pedig nem sajnálta a pénzt a bekkekre, mióta a manchesteri kékek kispadján ül. A nyáron két védő is érkezett az Etihad Stadionba. Rúben Dias (róla később), valamint Nathan Aké. A holland középső védőért 45,3 millió eurót szurkolt le az Egyesült Arab Emírségek-béli tulajdonosi kör az előző idényben a Premier League-től búcsúzó Bournemouth-nak.

9. Thomas Partey – 50 millió euró (Atlético Madrid –> Arsenal)

Meglepetésként hatott, hogy Diego Simeone elengedett egy olyan hasznos középpályást, mint Thomas Partey. A ghánai játékos 50 millió euróért került nyáron az idén pocsékul teljesítő Arsenalhoz, ami nem rossz ár tekintve, hogy 40 millióra taksálták piaci értékét az átigazolás idején.

8. Mauro Icardi – 50 millió euró (Inter –> PSG)

A balhés csatár az Inter csapatkapitánya volt, ám Antonio Conte érkezésével ajtót mutattak neki. Először csak kölcsönvette őt a Paris Saint-Germain, majd idén nyáron 50 millió euróért kivásárolta a játékjogát a párizsi egylet, ami szintén jó üzlet, tekintve, hogy az argentin csatár értékét 60 millió becsülték az ügylet lebonyolításakor.

7. Ben Chilwell – 50,2 millió euró (Leicester City –> Chelsea)

Roman Abramovicsot úgy tűnik, hogy a koronavírus sem állítja meg. Az orosz oligarcha mélyen a zsebébe nyúlt a nyáron és alaposan átalakította a Chelsea keretét. A bal oldali védő poszt nem nézett ki rosszul Marcos Alonsóval és Emersonnal, Lampard mégis erre a pozícióra szerződtette az angol válogatott balbekkjét, Ben Chilwellt. A 23 éves játékos a Leicester City együttesét hagyta ott a Kékek kedvéért, akik 50,2 millió eurót szurkoltak le érte.

6. Timo Werner – 53 millió euró (RB Leipzig –> Chelsea)

Egy újabb Chelsea-szerzemény a listán. A német válogatott támadót több sztárcsapattal is szóba hozták. Többször emlegették vele kapcsolatban a Real Madrid nevét, nyáron úgy tűnt, hogy a Liverpool lesz a befutó, a versenyt azonban végül a londoniak nyerték, akik 53 millió eurót fizettek érte az immár Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó RB Leipzignek. Ezúttal is jó üzlet született vásárlói oldalon, elvégre 64 millióra becsülték Werner piaci értékét.

5. Miralem Pjanic – 60 millió euró (Juventus –> Barcelona)

Az utóbbi években rendre felkapták a fejüket a futballban jártasabb emberek a Barcelona transzfer-politikáját látván. A katalánok nyáron ismét táptalajt biztosítottak a kétkedőknek, hiszen 60 millió eurót fizettek a Juventusnak Miralem Pjanicért (csereüzlet részeként Arthur költözött át Torinóba, róla később lesz még szó). A bosnyák kiváló játékos, de túl van a 30-on, ám ki tudja, lehet hogy újból kivirágzik Barcelonában.

4. Rúben Dias – 68 millió euró (Benfica –> Manchester City)

Róla volt már szó. Újabb Manchester City-igazolás, újabb védő. A portugál válogatott bekk a Benficát hagyta el a City kedvéért. Az angolok 68 millió eurót fizettek érte. Eddig úgy tűnik, hogy bejöttek Guardiola számításai, hiszen 14 forduló elteltével a Manchester City kapta a legkevesebb gólt a Premier League-ben.

3. Victor Osimhen – 70 millió euró (Lille –> Napoli)

Egy meglepő és talán kevésbé ismert név szerepel a lista harmadik helyén. A nigériai Victor Osimhen az előző szezonban olyan jól játszott a francia Lille színeiben, hogy felkeltette az európai élcsapatok érdeklődését, az érte folyó küzdelmet pedig végül a Napoli nyerte meg. A dél-olasz gárda 70 millió eurót fizetett ki a 21 éves játékosért.

2. Arthur – 72 millió euró (Barcelona –> Juventus)

Ő volt a fentebb említett Miralem Pjanic párja a Juventus és Barcelona közötti játékoscserének. Gyakorlatilag tehát úgy áll a helyzet, hogy Pjanic és Arthur helyet cserélt, a Juventus pedig még kifizetett 12 milliót a katalánoknak az ügylet részeként. Ha azt nézzük, hogy a brazil válogatott középpályás még csak 24 éves, úgy tűnhet, hogy a Juve kötött jobb üzletet, de hogy ez tényleg így van-e, azt mindenki döntse el saját maga.

1. Kai Havertz – 80 millió euró (Bayer Leverkusen –> Chelsea)

Ahogy írtuk korábban, Roman Abramovics úgy szórta a pénzt nyáron (is), mintha nem lenne holnap, éppen ezért nem meglepő, hogy az első helyen is egy Chelsea-játékos áll. A német Kai Havertzet évek óta Európa egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, ami nem meglepő annak tükrében, hogy 150 mérkőzést játszott le a Bayer Leverkusenben, úgy, hogy mindössze nyáron töltötte be 21. életévét.

Őt is rendre összeboronálták a legnagyobb klubokkal, végül a Chelsea lett a befutó, amely 80 millió euróért utalt át érte Leverkusenbe, ami a játékos 81 milliós piaci értékét tekintve nem rossz üzlet.