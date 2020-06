Sűrű időszak következik az európai labdarúgó-bajnokságokban, hiszen a korábban újraindult sorozatokhoz a spanyol, az angol és az olasz pontvadászat is csatlakozik, így ismét csúcsra pörög a sportfogadási kínálat. Ezzel együtt természetesen a fogadási kedv is érezhetően növekszik, hiszen az elmúlt négy hétben duplájára nőtt az egységnyi fogadások száma a Tippmixen és a Tippmixprón – írja a Szerencsejáték Zrt. közleménye.

A Bundesliga után újabb európai topligákban indulnak újra a küzdelmek a következő napokban.

Ezek közül elsőként a spanyol élvonal folytatódik, amit a Tippmixprón regisztrált fogadók a megszokott módon élő streamen is követhetnek, ahogy a La Liga – és számos más bajnokság – többi mérkőzését is.

A héten sor kerül az Olasz Kupa elődöntőinek visszavágóira, azaz újra pályára lép a Juventus, a Milan, a Napoli és az Internazionale is.

A június 17-én újrainduló angol Premier Liga is kiemelkedő rangadókkal tér vissza. Jövő héten a Manchester City – Arsenal, a Tottenham – Manchester United és az Everton – Liverpool találkozó is szerepel a programban – ahogy a Tippmix és a Tippmixpro kínálatában is.

A folyamatosan bővülő sportfogadói kínálat már május első hetétől éreztette hatását, amelyet az egységnyi fogadások száma is jól mutat:

míg a május 4-10. közötti időszakban 5 millió, addig a múlt héten már összesen közel 11,5 millió fogadást regisztrált a Szerencsejáték Zrt. a Tippmixen és a Tippmixprón.

A mögöttünk hagyott hét abból a szempontból is érdekes, hogy az idei év legjobb eredményét hozta a Tippmixpro forgalmának szempontjából.

Érdekes adalék, hogy a múlt hétvégén lejátszott Bundesliga-forduló kilenc mérkőzése kapcsán közel 5 millió egységnyi fogadás érkezett be a Tippmixen és a Tippmixprón összesen, és bár több mérkőzés is meglepetéssel zárult, így is több mint 474 millió forint nyeremény kapcsolódott ezen találkozókhoz.