Debrecen lehet a tenisz fellegvára

Ami persze jóval több, mint teniszközpont, hiszen a neve is mutatja: Sportgazdasági-menedzsment és teniszközpont. A 860 milliós beruházást (melynek 69 százaléka az egyetem saját forrása, 31 százaléka pedig állami támogatás volt) a közbeszerzésen nyertes debreceni HUNÉP Zrt. és a szintén debreceni Globál Sport Kft. konzorciuma valósította meg az egyetem Böszörményi úti campusán.

– mondta Bakos Miklós, a HUNÉP Zrt. vezérigazgatója.

Szavaiból kitűnt, hogy az épület két fő részből áll: az első, fejépületi szekcióban három szinten oktatási- (tantermek, irodák)

és kiszolgáló helyiségek (öltöző, nézőtér, büfé) találhatók, a második szekcióban, magában a teniszcsarnokban pedig négy szabványos méretű, kemény borítású teniszpályát alakítottak ki. A teniszpályáknak helyet adó donga szerű csarnok egy fejépülethez kapcsolódik, innen a „teknős” becenév – egészítette ki kollégája szavait Molnár András, a Globál Sport Kft. ügyvezető igazgatója.

A csarnoknál alkalmazott dongaszerkezet egy speciális szerkezet, ami manapság nem annyira elterjedt, de a tervező (KATERV) szerencsére bátran nyúlt hozzá. Ezt egy svájci cég fejlesztette ki, és az elmúlt években érte el vele azt a kivitelezési méretet, amibe egy ilyen létesítmény, illetve tevékenység már belefér. Olyan héjszerkezetről beszélünk, melynél a teljes csarnok keresztmetszete

egy félkörív, és a héj statikai kialakítása önhordó szerkezetet eredményez – tudtuk meg a szakemberektől. Hozzátették, hogy ez az épület több, mint teniszcsarnok, ugyanis illeszkedik az egyetemnek abba a koncepciójába, hogy a sportot beemeli az intézmény oktatási rendszerébe.

Itt sportmendzsment-oktatás is zajlik nem „csak” a klasszikus értelemben vett sporttevékenység. Molnár András a teniszpályák speciális kemény borításáról elmondta, hogy a kemény borítás eleve hiányzott eddig a debreceni teniszéletből.

A világ rangos teniszversenyeinek több mint a fele ma már ilyen borításon kerül megrendezésre, ezért is hiánypótló a most átadott négy pálya. A kivitelezésnél először alkalmaztunk a szigeteléshez egy új építési anyagot, amit Debrecenben állítanak elő, és üveghabnak neveznek. A pályákat milliméter pontossággal kellett megépíteni, a borításnál pedig egy nemrégiben kifejlesztett (amerikai-holland kooprodukción alapuló) innovációt alkalmaztunk, ami profi szintű játékra is tökéletesen alkalmas, izom- és ízületkímélő, ugyanakkor rendkívül tartós megoldás