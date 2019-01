Több mint egymillió forintba kerül bejutni a Super Bowlra

Vasárnap rendezik az 53. Super Bowlt, az amerikaifutball-liga döntőjét, amelyben a New England Patriots és a Los Angeles Rams csap össze Atlantában. Tavalyhoz képest a büféárak a felére estek, bejutni azonban még mindig több ezer dollárba kerül.

Az idei Super Bowlnak otthont adó Atlanta közpénzből és helyi befektetők közreműködésével teremti elő a rendezés költségeit. A házigazdák vállalták, hogy nyolc éjszakára biztosítanak szállást mindkét döntős csapat számára – 157 szobáról van szó –, de 10-10 biztonsági kísérőt is a New England Patriots és a Los Angeles Rams mellé rendelnek. A kötelezettségek sorába tartozik 10 ezer biztosított parkolóhely fenntartása, 20 ezer utcai reklámtábla kihelyezése, és egy közösségimédia-figyelő központot is ki kellett alakítani. Ezenfelül

rendeznek egy 375 ezer dolláros partit a kétezer regisztrált médiamunkásnak, az NFL-csapatok tulajdonosai részére pedig privát reptéri leszállási lehetőségről kell gondoskodniuk.

Atlanta tehát mindent megtesz, hogy a csapatok, a szurkolók, az újságírók és az illusztris vendégek jól érezzék magukat a döntő alatt, amelynek rendezési költsége valamivel több, mint 46 millió dollár. A hírek szerint ebből mintegy 20 millió érkezik helyi vállalatoktól és üzletemberektől. A 75 ezer néző befogadására alkalmas Mercedes-Benz Stadionba bejutni sem olcsó,

3 és 6 ezer dollár között mozognak a jegyárak, tehát egy átlagos – még nem a legdrágább kategóriába tartozó – belépőért is nagyjából 1,25 millió forintot kell fizetni.

A legdrágább hivatalosan is kapható jegy 475 ezer dollárba, azaz 132 millió forintba kerül, ennek fejében a 20 yardos vonalnál, az end zone közelében páholyozhat a néző.

A reklámiparban is csörög majd a kassza: a CNBC információi szerint a Budweiser az idén annyit költ majd reklámra, mint eddig még soha: 5,5 percnyi reklámidőt vásárolt a söripari konszern, ezzel a mostani Super Bowl legnagyobb hirdetője lesz. A 2019-es reklámdíjakat egyelőre még nem hozták nyilvánosságra, de

tavalyi listaáron számolva – 30 másodpercért 5,05 millió dollárt számláztak ki – a Budweisernek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, több mint 55 milliót kell kicsengetnie.

A tavalyi horrorárakhoz képest az idén odafigyelnek a nézőkre Atlantában, és az általában borsos áron mért étel és ital ezúttal szinte féláron lesz kapható a büfékben. A hamburger és a sör mindössze 5 dollárba, az ásványvíz és a hot dog pedig 2 dollárba kerül majd.

A félidőben látható műsort, az úgynevezett Halftime Show-t az idén a Maroon 5 zenekar celebrálja. Érdekesség, hogy sem a rendező város, sem pedig az NFL nem fizet egy centet sem a fellépőknek, elmondásuk szerint ez a szereplés ugyanis akkora reklámértékkel bír az előadók számára, amekkorát más platformon megfizetni sem tudnának, gázsiról ennek értelmében szó sem lehet. A liga álláspontját támasztja alá, hogy Lady Gaga szereplését például 2017-ben csaknem 115 millió tévénéző látta. Az NFL viszont kifizeti a show-műsorok produkciós költségeit, ez az összeg 600 ezer és 10 millió dollár között mozoghat, így volt ez a Coldplay, Beyoncé vagy Bruno Mars esetében is. Az utóbbi két előadó a Halftime Show-t követően 92, illetve 59 százalékos emelkedést produkált a lemezeladásokban, igazoltnak látszik tehát a liga vezetőinek elmélete.

Öregek a fiatalok ellen mottóval konferálta fel az amerikai sajtó az idei finálét: a Patriots edzője, Bill Belichick ugyanis már 66 éves, szemben a Ramset felkészítő Sean McVayjel, aki mindössze 32 esztendős. Az irányítóknál hasonló a helyzet: a rekordhalmozó Tom Brady már a 41. életévét tapossa, a kaliforniai Jared Goff pedig még csak 24 éves. A Brady–Belichick páros immár a kilencedik döntőjét játssza vasárnap, eddig ötöt meg is nyertek. Ezzel

Tom Brady a liga történetének legsikeresebb irányítója, aki évi 27 millió dolláros fizetésével ráadásul jócskán felülmúlja Los Angeles-i kollégája, Jared Goff 8,88 millió dolláros bérét.

Egyértelműen a New England Patriots az esélyes, és ha elhódítja a trófeát, 11 győzelmével alaposan meglép az örökranglistán a nyolcadik sikernél járó Pittsburgh Steelerstől.