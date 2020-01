Elhunyt David Stern, az NBA atyja. Neki köszönhető, hogy az amerikai kosárlabda-bajnokság a világ egyik vezető brandjévé nőtte ki magát. Harminc évig vezette a szövetséget, regnálása alatt egy haldokló ligából egy több milliárd dolláros iparágat hozott létre. Az NBA volt az első amerikai sportliga, amelyet nemzetközi viszonylatban is óriási figyelem kísért. David Stern 77 éves volt.

Hetvenhét éves korában elhunyt az NBA atyja, David Stern. December 12-én agyvérzést kapott, és életmentő műtéten esett át. Kedden a szervezete feladta a harcot. Halálát az NBA közleményben tudatta – írja a New York Times.

David Stern az NBA negyedik vezetője volt. Harminc éven keresztül, 1984. február elsejétől 2014. február elsejéig vezette a szövetséget. Sokan tartottak nyers vezetési stílusától. Olyan marketingelképzelésekkel rukkolt elő, amelyek kiemelték a ligát a sötét időszakból, és a jólét, a népszerűség egy új szintjére helyezték nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Ennek eredményeként az NBA legnagyobb sztárjai olyan világhírnévre tettek szert, mint a labdarúgók, és a világ legtávolabbi régióiban is ismerték a nevüket.

Stern színre lépése előtt az NBA mind a bevételt tekintve, mind a televíziós profilban el volt maradva az NFL-hez (National Football League), valamint a Major League Baseballhoz (MLB) képest. Az NFL-t irányító Pete Rozelle-t is meghaladva ő volt a leghosszabb ideig regnáló vezető az észak-amerikai csapatsportok történetében.

Ő felügyelte annak a ligának a növekedését, amelyet az 1970-es években még a megszűnés fenyegetett, ám az ő irányításával egy több milliárd dolláros vállalkozássá fejlődött.

Stern nagy sikert aratott azzal, hogy az NBA legnagyobb neveire irányította a reflektorfényt. Megértette, hogy ők teszik vonzóvá a sportágat világszerte. Ilyen nagy húzónév volt Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan vagy éppen Charles Barkley. Stern hivatali ideje gyakorlatilag a Jordan-korszak elindításával kezdődött 1984-ben.

A The New York Times beszámolója szerint egy 2014-es interjúban Stern azt mondta, hogy az egyik legkedvesebb emléke az 1992-es olimpiát megnyerő amerikai férfi-kosárlabdacsapat, a Dream Team volt, amely az említett csillagokra épült.

Jó volt látni, hogy egy olyan bajnokság sztárjait ünneplik úgy, mint a Beatlest, amely nem sokkal ezelőtt még elég mélyen volt

– mondta.

Stern regnálása alatt hét új csapat került be az NBA-be, köztük 1995-ben Kanadában a Toronto Raptors és a Vancouver (ma Memphis) Grizzlies. 2004-ben a Charlotte Bobcats (ma Hornets) is megérkezett a bajnokságba, ezzel pedig már harminc csapatot számlált a liga. Olyan új, világszerte ismert csillagok is megjelentek, mint Kobe Bryant vagy LeBron James. Szintén a Stern-időszakban, 1997-ben vezették be a női NBA-t, valamint az úgynevezett G Ligát, amely az NBA egyfajta előszobájának, ha úgy tetszik, tartalékbajnokságnak felel meg.

A franchise-érték emelkedésével a játékosok fizetése is növekedett. 1984-ben még 250 ezer dollár (mai értéken 9 millió dollár) volt az éves átlagfizetés a ligában.

Mire 2014-ben Stern átadta helyét utódjának, Adam Silvernek, az NBA 15 irodával rendelkezett az Egyesült Államokon kívül.

Több mint kétszáz országban született megállapodás a televíziós közvetítési jogokról, és több mint negyven nyelven közvetítenek NBA-mérkőzéseket.

A globális növekedés a játékosok származását tekintve is nyomon követhető. A jelenlegi szezonban 38 országból 108 játékos szerepel a ligában. A mostani zsinórban a hatodik szezon, amikor legalább száz, nem amerikai játékos szerepel a bajnokságban.

A modern marketing egyik alapítója

Stern NBA-vel való kapcsolata 1966-ban indult, amikor frissen végzett jogászként annál az ügyvédi irodánál helyezkedett el, amely az NBA-t képviselte.

Hivatalosan 1978-ban csatlakozott az NBA-hez, amikor a regnáló biztos, Larry O’Brien tanácsadója lett. Nehéz idők jártak ekkor a ligára, amely már-már érdektelenségbe fulladt. 1979 és 1981 között hét döntőmérkőzést is késleltetve, 23.30-kor adtak le a CBS-en.

A bajnokságnak további károkat okozott, hogy a The Los Angeles Times 1980. augusztusi beszámolója szerint a játékosok 40-75 százaléka használt kokaint. Az 1980–1981-es szezonban a 23 csapatból 16 veszteséges volt.

David Stern 1980 novemberében lett az NBA alelnöke. 1983-ban a kábítószer-problémák visszaszorítása érdekében kötelező drogtesztet vezetett be, ezzel az NBA lett az első nagyobb sportbajnokság, amely ezt megvalósította. Amint 1984-ben ő lett az NBA komisszárja, a kisebb csapatokat segítendő 3,8 millió dolláros (ma árfolyamon 9 millió dollár) fizetési sapkát vezetett be csapatonként az 1984–1985-ös szezonban.

Utódja, Adam Silver „a modern marketing egyik alapítójának” nevezte David Sternt.

Amikor a 90-es évek elején bekerültem az NBA-be, a ligát nem tekintették olyan világmárkának, mint manapság.

– nyilatkozta 2014-ben Silver. Hozzátette, David Stern volt az első aki, az adott technikai lehetőségekhez mérten a legmodernebb marketingeszközöket alkalmazta a ligában.

David Stern 2014-es leköszönését követően rögtön bekerült az NBA-hírességek csarnokába, két évvel később pedig a FIBA Hall of Fame-nek is tagja lett.

David Stern házas volt, két fiúgyermek, Andrew és Eric édesapja.

A Stern-éra számokban

Nézzünk egy-két konkrét adatot a Stern-időszakból. Az 1980–1981-es szezonban 23-ból 16 csapat veszteséges volt. Ebben az időszakban az arénák mindössze 58 százalékos kihasználtsággal üzemeltek, átlagosan tízezer néző látogatott ki egy meccsre, a teljes látogatottság csaknem egymillióval csökkent az előző évhez képest – írja a The Ringer egy 1991-es Sports Illustrated-cikkre hivatkozva.

Stern az NBA rendszerszintű problémáinak kezelésére törekedett. Még mielőtt a liga vezetője lett volna, egy úttörő kollektív szerződést dolgozott ki a játékosok szakszervezetével közösen, amely mesterséges gátat szabott annak, hogy a csapatok mennyit költhetnek játékosaikra – ezt nevezik fizetési sapkának. Az egyezség számos kivételt tartalmazott, amelyek lehetővé tették a csapatok számára, hogy átlépjék a felső fizetési küszöböt.

Az új megállapodásba emellett egy új, forradalmi pénzügyi megosztási mechanizmust is belefoglaltak: a fő bevételekből, valamint a televíziós díjakból származó bruttó bevétel 53 százalékát a játékosok között osztották szét, 47 százalék pedig a tulajdonosoknál maradt.

A bevételek ilyen formájú elosztása mindig is vitapont maradt Stern regnálása alatt.

Stern hivatali idején a televíziós jogdíjakból is egyre több pénz folyt be a kasszába – az összeg egészen pontosan a negyvenszeresére emelkedett. A közvetítési jogokért több mint egymilliárd dollárt kaszált a liga az NBC-től, mielőtt 2002-ben egy többéves szerződést kötöttek a felek 4,6 milliárd dollár értékben. Az évek során pedig folyamatosan új magasságokba szöktek a számok. 2014-ben, még Stern leköszönése előtt egy új, kilencéves megállapodást hoztak tető alá a közvetítési jogokról, 24 milliárd dollár értékben. Ez a bevételnövekedés megengedte, hogy lazítsanak a fizetési sapkán, ennek köszönhetően 2016-ban Kevin Durant csatlakozni tudott a Golden State Warriorhoz, amit a kosárlabda történetének egyik legfontosabb pillanataként emlegetnek.

Összességében Stern 2014-es nyugdíjba vonulásakor 634 millió dollár volt az NBA-franchise értéke, ez csaknem harminckétszerese az 1980-as évek eleji 20 millió dolláros átlagnak.