Hamilton fizetésekben is jóval a mezőny előtt jár

Hosszas huzavona után hétfőn jelentette be a Mercedes Forma-1-es csapata, hogy a 2021-es idényre is szerződést hosszabbít a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamiltonnal.

A 36 éves címvédő a mezőny (várhatóan továbbra is) legjobb versenygépe mellett a mezőny legjobb fizetését is magáénak tudhatja – derül ki a The Sun szerdai elemzéséből.

A brit versenyző 40 millió fontos (16,3 milliárd forintos) fizetést kap majd az idei szezonban

– ehhez jöhetnek még a reklámbevételek is.

Hamilton fölénye a fizetésekben is nagy, a második legjobb szerződéssel rendelkező holland Max Verstappen 18,20 millió fontot keres 2021-ben. A dobogó harmadik fokára Charles Leclerc fért fel, a Ferrari monacói pilótája 10,19 millió fonttal gazdagodik. Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas mindössze 5,82 milliót ér meg egy évre a Mercedesnek.

A mezőny korábbi világbajnokai közül Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 7,28 millió fontot, Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 6,55 millió fontot, Kimi Raikkonen (finn, Alfa Romeo) 3,64 millió fontot zsebelhet be az aszfaltcsíkon körözését.

A Hamilton utódjának kikiáltott, a szurkolók által már az idei évre is a Mercedesbe követelt Williams-pilóta, a brit George Russell mindössze 700 ezer fontos fizetést tudhat magáénak