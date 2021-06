Illés Fanni paralimpikon úszó mentorálása mellett nyit a parasportolók felé a BeStrong

Illés Fanni világ- és Európa-bajnok paraúszó a Sporttech Hungary Program nagyköveteként segíti a fitneszparkkal és sporteszközökkel foglalkozó BeStrong-ot. Az együttműködés során a sportoló szakmai mentorációval és globális kapcsolati hálójával segíti a startupot.

A debreceni alapítású BeStrong hazánk egyik legnagyobb fitneszpark- és sporteszközgyártója, amely megalakulása óta küldetésének tekinti az emberek egészséges és sportos életmódra nevelését.

Magyarországon és világszerte már több mint ezer fitneszparkot értékesítettek viszonteladói hálózatukon keresztül.

Elismertségüket jelzi, hogy a BeStrong hivatalos partnere a Sporting Kansas Citynek, MLS-nek, valamint termékeik több nemzetközi kiállításon is nagyszerű fogadtatásban részesültek. Az innováció is fontos szerepet tölt be a vállalkozás életében, a labdarúgás-specifikus park mellett a legújabb fejlesztésük a parasportolók által is kényelmesen használható létesítmény, melynek tökéletesítésben Illés Fanni van a segítségükre.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezentúl a parasportolóknak és az egészséges életmódot folytató fogyatékkal élőknek is biztosítani tudjuk a mindennapi mozgást, ami számukra jelenleg sajnos nehezebben elérhető. Fanni tanácsainak és nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően az innovációnkon keresztül tudjuk segíteni a parasportolók felkészülését, hazánkban és külföldön egyaránt” – nyilatkozta Biró Roland, a BeStrong kereskedelmi vezetője.

A SportTech Hungary Program a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA), az Eximbank, és a Startup Campus Inkubátor együttműködése során született meg. A kezdeményezés Vincze Ottó vezetésével a magyar sporttechnológiai innovációk exportjának ösztönzésére jött létre nemzetközileg is példaértékű állami, piaci és sportolói összefogással. A részt vevő kilenc, világszinten is elismert nagykövet és sportdiplomáciai képviselő nemzetközi kapcsolatrendszerével, valamint a sportban, mint iparágban való jártasságával és tapasztalatával segíti a sporttechnológiai cégek külpiaci terjeszkedését.

„Megtisztelő számomra, hogy részt vehetek egy ilyen projektben. Fontos nekem, hogy a parasportolók is ugyanolyan lehetőségeket kapjanak a felkészülés során, mint ép társaink, ezért nagyszerű kezdeményezésnek tartom a BeStrong által fejlesztendő különleges fitneszparkot” – mondta Illés Fanni, paralimpikon úszó.