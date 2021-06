Japán nézők sem lehetnek olimpián?

A japánok döntő többsége változatlanul ellenzi a nyári olimpiai játékok megrendezését, s szakértők már most arra figyelmeztetnek, hogy a július végén kezdődő esemény miatt a járvány ősszel berobbanhat. A japán kormány a Tokióban és több másik prefektúrában elrendelt rendkívüli állapotnak június 20-án vethet véget, viszont a korlátozásokat, többek között az éttermek nyitvatartásának szabályozását megtarthatja az olimpiai játékok kezdetéig – írja a Mainichi napilap.

A kormány a célzott vészhelyzeti intézkedések keretében rövidebb nyitva tartást és egyéb korlátozásokat fog kérni az éttermektől.

A bárokat és éttermeket arra szólítják majd fel, hogy este 8 órakor zárjanak be, és tilos lesz alkoholt felszolgálniuk.

Bár az olimpiának otthont adó Tokióban az új megbetegedések száma csökkent az elmúlt egy hónapban foganatosított vészhelyzeti intézkedések miatt, a hatóságok továbbra is aggódnak a vírusmutációk terjedése és az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége miatt. Ráadásul, szakértők a belföldi nézők beengedésének kockázataira hívják fel a figyelmet egy kiszivárgott jelentés szerint, amelyből a Jiji hírügynökség szemlézett.

Ezt az álláspontot erősítette meg a Reutersnek Kaori Jamagucsi, olimpiai érmes dzsúdós, a Japán Olimpiai Bizottság (JOC) elnökségi tagja, aki szerint a nézők nélkül megrendezett játékok lennének a legbiztonságosabbak a lakosságra nézve. Mindeközben a napokban a Japán Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete a játékok törlésére vagy elhalasztására szólította fel a rendezőket, hiszen már most is alig bírja a gyűrődést az ország egészségügyi ellátórendszere. A játékok elhalasztása mellett szól az is, hogy a világesemény jelentősen növeli annak a kockázatát, hogy augusztusban és szeptemberben a járvány berobban Japánban – mondta az ellenzéki Jukio Edano, az Alkotmányos Demokrata Párt vezetője.

Hiába ellenzi a japán lakosság a játékok megrendezését, a kormány és a szervezők görcsösen ragaszkodnak a sportesemény lebonyolításához.

A lakosság attól tart,hogy a beutazó sportolók, és tisztségviselők behurcolják a vírust.

Külföldi nézők biztosan nem lesznek a nézőtéren, az ő távoltartásukról az olimpia szervezői már márciusban döntöttek. Most úgy néz ki, hogy japán nézők sem lesznek a lelátókon.

Mások szerint a vírus lehetetlen teljesen kizárni, ezért a kockázat minimalizálására kell összpontosítani.

Azt nem lehet elérni, hogy ne legyen egyetlen új koronavírus-megbetegedés sem, viszont a sportolók és a küldöttek együttműködése létfontosságú egy nagyobb járvány kitörésének megelőzése érdekében – mondta Nobuhiko Okabe, a tokiói olimpia hivatalos koronavírus-szakértője. Japánban több mint 760 ezer koronavírus-megbetegedést és 13 800 halálesetet regisztráltak, miközben a lakosságnak csupán 12 százaléka kapta meg az első oltást.