Keresztutakon a manchesteri klubok

A globális koronavírus-járvány miatt a világ szinte összes labdarúgó-bajnoksága szünetel, beleértve az angol Premier League-t is. A kényszerszünet miatt a legerősebb európai versenysorozatok legalább 3,4 milliárd eurót veszíthetnek. A klubokat tekintve a legtöbb gigász viszont már a nyári átigazolási piacot (is) fürkészve a jövőbe tekint. Ilyen a régi fényében tündökölni vágyó Manchester United is, akinek kapóra jöhet az örök rivális City két éves eltiltása a Bajnokok-Ligája sorozattól. Kérdés, hogy ki tudja-e használni ezt az esélyt.

A koronavírus miatti leállással a legtöbbet – 1,25 milliárd eurót – az angol pontvadászat, a Premier League bukhat. A Manchester United a befektetőknek szóló legutóbbi negyedéves ülésén nyilvánosságra hozta azokat a lehetséges pénzügyi akadályokat, amelyek az átigazolásaikat nagyban befolyásolhatják a szezon végén – írja legutóbbi anyagában a The Athletic munkatársa, Laurie Whitwell.

A szurkolók körében nem túl népszerű Ed Woodward ügyvezető alelnök nyitóbeszédének az utolsó sorai a tervszerűséget emelték ki a nyári időszak előtt:

Annak ellenére, hogy a médiában több mint 100 Premier Leauge játékossal hoztak össze bennünket, számunkra csak egyikük megszerzése volt kulcsfontosságú. Bruno Fernandes leigazolása egy nagyon fontos lépés volt, hogy a helyes irányba kerüljünk. Mindamellett elkötelezettek vagyunk tapasztalt és világszínvonalú labdarúgók igazolásával kapcsolatban illetve hogy az akadémiai tehetségeinket is be tudjuk illeszteni az első csapatba, ami ennek a fejlődésben lévő Manchester Unitednek a lényegi részét adhatja. Ugyanezt a megtervezett és fegyelmezett hozzáállást fogjuk képviselni a nyári átigazoláspolitikánk során is.

A Manchester United tehát hajlandó lenne költeni nagy összegű igazolásokra, de eurómilliókat csak igazán minőségi játékosokra áldoznának, és csak olyan áron melyet Ed Woodward elfogadhatónak ítél meg. Az ő nyilatkozatait és játékosüzleteit a Vörös Ördögök pénzügyi lehetőségein keresztül is érdemes megvizsgálni,

mivel a pénztartalékok 2015 márciusa óta a legalacsonyabb értékre, 100,9 millió fontra csökkentek.

2019 júniusában még ez a mutató 308 millió font értéket jelzett, de

a klub 187 millió fontot költött el átigazolási díjakra a következő hat hónapban,

a játékoseladásból származó pénzek pedig mindössze 22 millió fontot tettek ki. Noha a kiadások nagy része korábbi igazolásokkal kapcsolatos, egy jelentős összeget nemrégiben szintén el kellett számolniuk a válogatott középhátvéd Harry Maguire 80 millió euró értékű vásárlásánál. A bekk korábbi klubja, a 2016-ban történelmi bajnoki címet szerző Leicester City a teljes átigazolási díjat előzetesen kérte, amelyet a legutóbb nyilvánosságra hozott számlák alapján először erősítettek meg. A labdarúgóklubok átigazolási kiadásai általában több évre oszlanak meg, hasonlóan Bruno Fernandes esetében, de akár említhetnénk a belga középcsatár, Romeo Lukaku Milánóba igazolását is.

Az olasz labdarúgó-bajnokság is a koronavírus-járvány miatt áll, de az Internek is már a nyári transzferpiac lebeg a szeme előtt. A milánói csapat 11 játékosa kölcsönben szerepel és ha valamennyiüket eladják, mintegy 155 millió eurós bevételhez juthatnak. A legtöbbet a PSG-s Mauro Icardi eladásából szerezhetnék. A kölcsönszerződésében van egy opció, melynek értelmében a párizsiak 62 millió euróért végleg megvehetik. A Vörös Ördögöktől Lukakun kívül Ashley Young érkezett, de pl. sikerült megszerezniük Christian Eriksen-t is a Tottenham csapatától.

Cliff Baty, az MU pénzügyi vezetője a Manchester United következő évi költségvetését (2019. július 1. és 2020. június 30.) és a csapat tőkeberuházásait 190 millióra becsülte. Ennek nagy részét már elköltötte a klub. A megbeszélésen Laurie Davidson, a Deutsche Bank (melynek elemzői gyakran kritizálták a klubot korábban) igazgatója által a jövőbeli átigazolási költségvetéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva Baty elmondta:

Nyilvánvaló okok miatt nem tudjuk még előre, hogy mi lesz. Azt fogom mondani, hogy az ebben az évben elért tőkeberuházásaink hűen tükrözik majd a tavaly nyári átigazolási tevékenységeink gyorsított kifizetéseit.

Ez leginkább Maguire, az angol utánpótlás-válogatott Aaron Wan-Bissaka és a wales-i Daniel James korábbi igazolásaira vonatkozott. „Mindez azt jelenti, hogy a jövőbeli kötelezettségvállalásainkkal kapcsolatban derűlátók vagyunk. Főleg összehasonlítva azzal, ahol korábbi, tipikusan hasonló években voltunk” – mondta el Baty. A 100,9 millió fonttartalék aligha teszi szerény vásárlóvá a klubot a piacon, de nagyvonalúan sem szórhatja a pénzt, főleg a jelenlegi transzferpiacon. Néhány játékos értékesítése lenne az egyik módja annak, hogy pótolják a hiányt, és ha Paul Pogba esetleges eligazolását sikeresen véghezvinnék, akkor az üzlet árából akár egyszerre két játékos aláírásáért is harcba szállhatnának a piacon.

A United tavaly nyáron 150 millió fontos árat állapított meg a világbajnok középpályás értékének, de az Athletic egyes forrásai szerint a klubnak örülnie kell, ha egy 80 millió font körüli ajánlatot elfogadhat a renitens franciáért. Ha így is történik, ez az összeg még fedezné is Jack Grealish leigazolásának várható költségeit, akit a patinás klub első számú célpontjának tartanak.

Az Aston Villa kiesése még kapóra is jönne: így a játékos ára tovább csökkenne, mivel az egyesületeknek a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban meg kell felelniük a profit- és fenntarthatósági szabályoknak.

A City helyére pályázik a United?

A Financial Fair Play-t is megemlítettek Woodward konferenciabeszélgetésében, amikor megkérdezték, hogy a Manchester City ügyét az UEFA esetleg továbbterjesztheti a városi riválisra is. „Zéró esély van arra, hogy a Manchester United a szabályokat kikerülve „kiskapukkal” éljen” – mondta el Ed Woodward.

A héten a Manchester City edzője, Pep Guardiola 1 millió eurót adományozott Katalóniának orvostechnikai eszközök beszerzéséhez a koronavírus elleni küzdelemben.

A City eltiltása, amennyiben a Nemzetközi Sportbíróságnak benyújtott fellebbezése során is érvényes marad, lehetővé tenné a Premier League ötödik helyezettjének a Bajnokok Ligája kvalifikációját a következő szezonra. A Manchester United az ötödik helyen várja a bajnokság folytatását, és némileg ironikus tűnhet, hogy egy adósságokkal terhelt klub foglalhatja el egy arab ország által végletekig tőkeinjekciózott, de a túl sok költekezés miatt megbüntetett városi rivális helyét.

Ez a lehetőség minden bizonnyal megváltoztatja a klub átigazolási kilátásait, figyelembe véve az esetlegesen rendelkezésre álló, ámbár törékenynek (is) bizonyuló bevételi forrásokat. Létezik azonban olyan eshetőség is, ahol a City-nek nem kell kimaradnia a Bajnokok Ligájából, mialatt a Nemzetközi Sportbíróság megvizsgálja a fellebbezésüket. Így gondolja David Seligman, a Brandmiths – a sportjogra szakosodott londoni cég – ügyvédje.

A Nemzetközi Sportbíróság meglehetősen rugalmasan kezeli az ügyeket. Ők képesek elég gyorsan vagy nagyon lassan végezni egyes ügyekkel. Ha a City fellebezik, a bíróság minden tilalmat visszavonhat a csapattal kapcsolatban a tárgyalás eredményének kihirdetéséig.

Az ügyvéd szerint a Manchester City késleltetni próbálja majd az ügymenetet, mivel ezek a dolgok rengeteg időt vesznek igénybe. Számtalan dokumentumot kell bemutatni és sok tanú beidézése szükséges. Ezek az események jóval tovább is eltarthatnak, mint a következő évi Bajnokok Ligája nyitány. Így nagyon meglepő lenne, ha az égszínkékek nem lennének ott a BL csapatok között. Ha ez marad a tényállás, és a United nem kerül be az első négy közé, akkor a(z) (igazán) minőségi igazolásokért sokkal mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, mint az elmúlt években.