Máris darabjaira hullik a Szuperliga?

Hétfőn robbant a legújabb bomba a labdarúgás világában, amikor is angol (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea), olasz (Juventus, AC Milan, Internazionale) és spanyol (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid) sztárklubok elkötelezték magukat a Szuper Liga nevű csúcs-versenysorozat mellett.

A bejelentést követően a focivilág egy emberként zárt össze a csapatok előtt. A FIFA és a hat kontinentális szövetség bejelentette, hogy az új sorozatban pályára lépő játékosokat eltiltaná a válogatott mérkőzéseken való részvételtől, az érintett nemzeti szövetségek pedig kizárnák a csapatokat a hazai küzdelmekből (bajnokságok, kupák).

Számos játékos és edző is nemtetszését fejezte ki, és a szurkolók is egyöntetűen az új sorozat ellen vannak. A Szuper Liga küzdelmeiben nem érintett angol klubok elítélik az új versenysorozat alapításában oroszlánrészt vállaló a hat riválist.

Szomorúak és csalódottak vagyunk, hogy hat angol klub részvételével jött létre egy ilyen liga. Ők a saját gazdasági érdekeiket előtérbe helyezve cselekszenek, háttérbe szorítva ezzel bajnokságunk és a játék megítélését

– írta közleményében a kisebbik liverpooli csapat, az Everton.

Kedden délután megrendülni látszik az egység, elsőként az angol Chelsea jelentette be, hogy engedve a szurkolói nyomásnak, visszalép a sorozattól – számolt be róla a The Guardian.

A Chelsea keddi bajnoki meccsét a Brighton ellen el kellett halasztani, miután közel ezer szurkoló tiltakozott a londoni csapat stadionja, a Stamford Bridge előtt.

Közben a BBC arról számolt be, hogy a spanyol klubok is közel állnak a visszalépéshez, leginkább az Atletico Madridtól valószínűsíti ezt a lépést az angol portál. Joan Laporta, a Barcelona elnöke pedig azt nyilatkozta, hogy a Szuper Ligához való csatlakozás a klub részéről csak akkor válik hivatalossá, ha a tulajdonosi tanács ezt jóváhagyta, addig nem.