Mentőangyalt keres a legendás rögbicsapat

Különös helyzetbe került az új-zélandi rögbiválogatott, a csapat ugyanis elkezdett kifogyni a készpénzből. Az elmúlt hónapokban ugyanis, elsősorban a koronavírus-járvány miatti lezárások következtében, a csapat anyagi tartalékai közel 50 százalékkal csökkentek – írja az Origo a BBC alapján.

A csapat ezért most külsős befektetőt keres a nemzeti kincsnek számító, a tiszta fekete mezük miatt általában csak All Blacks néven emlegetett válogatott finanszírozására.

A csapat mögött álló szövetség, a New Zeland Rugby (NZR) vezetője, Mark Robinson úgy nyilatkozott, az elmúlt hónapokban a 86 millió új-zélandi dollárnyi tartalékuk (mintegy 56 millió amerikai dollár) 43 százalékát felélték. Az NZR jó úton haladt, hogy 100 millió új-zélandi dolláros bevételt érjen el,

amikor az országos lezárások miatt a rögbi meccseket is felfüggesztették, keresztülhúzva a pénzügyi számításokat.

A háromszoros világbajnok, majdnem 80 százalékos győzelmi rátával rendelkező, nemzetközileg is igen elismert csapat vezetése május óta már fontolgatja, hogy magántőkét vonna be a finanszírozáshoz. Várhatóan pedig lesznek is jelentkezők, tekintve, hogy a csapat a legértékesebb márkanév a rögbi világában. A brit Brand Finance számításai szerint az All Blacks márkaértéke 278 millió új-zélandi dollár.

Ez közel 57 milliárd forint.

Az elmúlt években ráadásul a nagyvállalatok is beszálltak a szponzorációba: 2012-ben például – jövőre lejáró – szerződést kötöttek az amerikai AIG-vel.

A magántőke bevonása azonban azért is érdekes, hogy ezek a befektetők általában olyan eszközt keresnek, amely a vétel pillanatában relatíve alulértékelt, azonban komoly növekedési potenciál van benne. Az európai labdarúgás összesen 28,4 milliárd eurós piacához képest pedig a rögbi piaca szinte elenyésző Azonban az All Blacks erős, és várhatóan a jövőben még tovább erősödő,

márkaértéke különösen izgalmas lehet a nemzetközi befektetők számára is.