Nem fogja megviselni a csapatokat az F1-es költségvetési sapka

A Forma-1 nagy csapatait kemény kihívás elé állította az FIA az idén bevezetett költségsapkával, azonban a csapatok így-úgy ügyeskedve próbálnak megfelelni az új szabályoknak a Motorsport.com cikke szerint.

A Forma-1 történetében először vezettek be költségsapkát, aminek a felső limitje az idei évben 145 millió dollár lesz, ez jövőre 140, majd 2023-tól kezdve 135 millió dollárra fog csökkeni. A Ferrari és a Mercedes a 2019-es szezonban még jóval 400 millió dollár feletti költségvetéssel gazdálkodott, míg a Red Bull több, mint 300 millió dollárt költött évente a RaceFans értesülései szerint.

Mint írták, a FIA elsősorban a Ferrari kérésére az idén még egy fél éves haladékot adott a nagycsapatoknak arra, hogy megfeleljenek a költségsapkában meghatározott működési kereteknek, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki őrült elbocsájtásokba fog kezdeni.

Egy, az Auto Motor und Sport-nak névtelenül nyilatkozó csapatfőnöke elmondta, hogy nekik is az a céljuk, hogy a csapat dolgozót maguknál tartsák:

Mi az autók építési és üzemeltetési költségein próbálunk spórolni, azért, hogy a csapat nagyjából ugyanolyan állapotban megmaradhasson. A csapatod alkalmazottai jelentik a fejlesztési erőforrásaidat.

A csapatok annak az érdekes szabálynak köszönhetően tarthatják meg a munkatársaikat, hogy nem az alkalmazottak száma számít a végső számításnál, hanem a ténylegesen a Forma-1-es projektekkel eltöltött munkaórák száma.

Így a csapatok is három kategóriába sorolhatják az alkalmazottjaikat: akik teljes munkaidőben dolgoznak a csapatnál, akik részmunkaidőben, illetve azok, akik a csapaton belül „helyeznek ki”, hogy egyéb projekteken dolgozzanak. Ide számít a gyártóknál a partnercsapatok erőforrásainak elkészítése is, illetve a Ferrari még messzebb ment azzal, hogy egy külön „Haas részleget” hozott létre Maranellóban annak a kb. 30 mérnöknek, akik az amerikai alakulat autójával fognak foglalkozni.

A Red Bull már most elkötelezte magát egy Le Mans projekt mellett,

ők fogják elkészíteni a H24 hidrogénnel meghajtott prototípus karosszériáját, de a Red Bullnál még két részleg fogadhatja a versenycsapattól kiszorult embereket: az Advanced Technologies, akik az Aston Martin Valkyrie projekt mellett az IndyCar-nak szállítják az Aeroscreent, de az Air Race divíziótól kezdve a BMC versenybiciklikig minden jelentősebb külső projekt itt fut össze.

A cikk szerint a Mercedes már házon belül belekezdett egy másik motorsport projektbe,

még akkor is, ha a Formula E csapat teljesen önálló identitásnak tűnik. Az átjárás a két csapat között azonban a korábbiaknál is nagyobb méreteket önthet, erre remekül utalt az is, hogy a Formula E csapat két pilótája, Stoffel Vandoorne, és Nyck de Vries vezethették a Mercedes W11-et az abu-dhabi szezon utáni teszteken. Az AMG-One utcai hiperautó fejlesztésével kihagyott ziccer lenne nem felhúzni egy Le Mans projektet a jelentős F1-es tapasztalatra támaszkodó autó köré, de a Mercedes még valószínűleg arra vár, hogy véget érjen a koronavírus-járvány.