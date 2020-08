Óriási összegért kelt el Jordan első szerződésének másolata

Egy gyűjtő 57 068 dollárt (16,8 millió forint) fizetett az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szupersztárja, Michael Jordan első szerződésének fénymásolatáért.

Az insidethegames.biz portál híradása szerint

az árverésen értékesített relikvia különlegességét az adja, hogy nem eredeti dokumentumról van szó, ugyanakkor eddig még nem volt hozzáférhető a nyilvánosság számára.

A legendás játékos 1984. szeptember 14-én írta alá első megállapodását a Chicago Bullsszal, a 24 pontos kontraktusban szerepel, hogy legalább hét évig erősíti a csapatot, a fizetését ugyanakkor nem említi, az egy külön dokumentumba került.

A collector has paid more than $50,000 for a photocopy of the first NBA contract signed by #MichaelJordan, while a special pair of his sneakers from 1986 have sold for nearly $380,000 https://t.co/EgATSJGOAP @Jumpman23 @NBA @FIBA @gottahaverock #basketball #Olympics #collecting pic.twitter.com/VflJHZc5xA

— insidethegames (@insidethegames) August 11, 2020