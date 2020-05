Óriási pénzt hozhat a konyhára egy sakk-matt

A koronavírus-járvány miatt rengeteg sportesemény marad el, így a rajongók figyelmét olyan események is lekötik, amit a járvány előtt kevésbé tartott izgalmasnak a nagyközönség, ám lebonyolítható a szigorítások ellenére is. Ide tartozik a sakk is, ahol egy, a világhálón megrendezett tornán a sportág Ronaldója, a norvég Magnus Carlsen nem kevés pénzt tehetett zsebre a győzelméért – olvasható a CNN amerikai hírportál cikkében.

A fiatal északi játékos majdnem huszonhárom millió forintnak megfelelő dollárral lett gazdagabb,

ráadásul – az online közvetítésnek, a karanténnak és a látványsportok elmaradásának köszönhetően – rengeteg néző előtt diadalmaskodhatott.

Had a very enjoyable two weeks, as a player, commentator, and spectator. Especially happy to have played some of my best chess in the final against @GMHikaru, who impressed me greatly with his performance. Can’t wait to go again! @chess24com #MagnusInvite

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) May 3, 2020