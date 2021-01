Rebrové a Fradi BL-bevételének húsz százaléka

Ukrán sajtóhírek szerint Szergej Rebrov komoly, milliárdos nagyságrendű összeget könyvelhetett el a kiváló BL-szereplésnek is köszönhetően 2020-ban – írja a csakfoci.hu.

A sport.ua cikke szerint

Rebrov körülbelül 3 millió eurót (több mint 1 milliárd forintot) tehetett zsebre, tekintve, hogy a Fradi BL-profitjának 20 százaléka neki járt a felek korábbi megállapodása alapján.

Az ukrán lap arról számol be, hogy egy 1,7 millió eurós éves alapfizetés is az edző pénztárcáját gazdagítja, a csakfoci.hu információi szerint azonban ez az összeg egyáltalán nem felel meg a valóságnak, ennyit nem keres a tréner a magyar rekordbajnoknál, alapfizetése az említett összeg felénél is alacsonyabb.

A portál összehasonlításképpen megemlíti, hogy a Serie A edzői közül az Internazionalét irányító Conte kivételével

mindenki 3 millió euró alatt keres évente

– mindezt a bónuszok nélkül. A Juventus kispadján ülő Andrea Pirlo például sajtóhírek szerint 1,8 milliót keres egy naptári évben, vélhetően szintén a bónuszok nélkül, ezek az összegek aligha tartalmazzák a BL-prémiumokat