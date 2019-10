Shane Tusup újabb úszót csábított el

Bujdosó Zsombor és a nála kilenc évvel idősebb Földházi Dávid után a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok és a 2016-os londoni Európa-bajnokságon ezüstérmet nyerő Szilágyi Liliána felkészítését is Shane Tusup veszi át a közeljövőben, írja a Nemzeti Sport az SzPress Hírszolgálat alapján. Az SZPress értesüléseit nem cáfolta Szilágyi jelenlegi egyesülete, a Ferencváros illetékese.

Az úszó marad a Fradiban, csak az olimpia felkészülését kívánja Shane Tusup irányításával végezni.

Mint beszámoltunk róla, az olaszországi Aqua Centurions csapat létrehozásával a mára szponzorált golfozóvá lett Tusup több külföldi és magyar úszó felkészítésébe kezdett. Miután nemet mondott a Hosszú Katinka által vezetett Team Ironnak, nála készül Cseh László, Bujdosó Zsombor és Földházi Dávid is a magyarok közül, valamint a Hosszú riválisának számító Illaria Cusinatov, a 2018-as Európa-bajnokság vegyesúszó döntőinek kétszeres ezüstérmesével is ő foglalkozik. Emlékezetes, a 20 esztendős olasz versenyző a 200-on csupán 8 századdal kapott ki a visszatérő Katinkától.

Közben Katinka is igazolja a magyar tehetségeket, Instagramján legutóbb a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok úszó, Verrasztó Dávid érkezését jelentette be az Iron Swim Budapestnél. Az Iron Corporation Kft.-ből – Hosszú és Shane Tusup közös cégéből – az úszónő egykori edzője és volt férje az év elején lépett ki. Hosszú állítólag kifizette Tusupot. Ezt követően a válásnak is komoly tétje volt, hiszen kétmilliárd forinton kellett osztozkodniuk.