Túl van a felén a multicsarnok építése

A Budapesti Multifunkcionális Sport és Rendezvénycsarnok jelenlegi készültsége 55 százalék, a kivitelezés az ütemterveknek megfelelően halad. A napokban a belső elemek beszerzése is megkezdődött.

A budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok eszközbeszerzésére írt ki közbeszerzési eljárást a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK).

Az EKR felületén frissen közzétett felhívást tárgyalásos úton, gyorsítva bonyolítják le.

Ennek indoklásában a BMSK a 2019-es kézilabdatörvényre és egy idén februári kormányrendeletre hivatkozik, amelynek értelmében a beruházással összefüggő közbeszerzéseknél a kiíró minden esetben jogosult rendkívüli sürgősségen alapuló, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. Az első tárgyalás időpontja egy hét múlva, május 19-én esedékes, az ajánlattételi határidő két nappal korábban jár le.

A BMSK úgy tervezi, hogy egy forduló elegendő lesz a tender eredményes lezárásához. A teljesítés határideje az idén november 30.

Az ismertető szerint a nyertes dolga lesz a Népliget melletti létesítményben kialakítani a játéktér körüli videopalánkot. A pálya szélén lévő kijelzőnek tökéletesen fényképezhető és a sportközvetítések során is vibrálásmentes képet kell biztosítania. A karzatot is körbefuttatják ezzel a megoldással. Az eredménykijelzők beépítése szintén a győztes pályázó feladata lesz. A két, hatszor 3,5 méteres készüléket a játéktér két ellentétes oldalán függesztőszerkezettel belógatva helyezik el.

A prémiumsportpadló lefektetésével kapcsolatban szintén magas elvárásokat támaszt a BMSK. Mintegy 1500 négyzetméterre olyan mobil sportparketta kerül, amely rendelkezik a Nemzetközi Kézilabda Szövetség tanúsítványával, a műszaki paraméterek között egyebek mellett kikötik a tömör bükk keményfa parkettát.

Miután az Üllői úti arénát az átadást követően nem pusztán sportcélokra használják majd, hanem például konferenciák vagy koncertek megrendezésére is,

az ajánlatkérő színpad és színpadtechnika beszerzéséről is döntött. A lehatároló függönyök ugyancsak a multifunkcionalitást szolgálják, ahogy a show-világítás is. A csarnokon belüli fizetés készpénzmentes lesz, a BMSK az ehhez szükséges rendszeren kívül a klubkártyás beléptetést is megrendelte.

A képre kattintva galéria nyílik.

Az, hogy már az eszközbeszerzés zajlik, arra utal, hogy az építkezés előrehaladott állapotban van. A BMSK lapunk megkeresésére azt írta, hogy

a Budapesti Multifunkcionális Sport és Rendezvénycsarnok jelenlegi készültsége 55 százalék,

a kivitelezés az ütemterveknek megfelelően halad.

A fővállalkozási szerződés szerint a kivitelezés befejezése és a használatbavételi engedély megszerzésének határideje 2021. november 15.

– emelték ki.

A budapesti népligeti buszpályaudvar mögötti, a Gyáli út és az Üllői út között fekvő munkaterületet 2019. szeptember elején vette át a Market Építő Zrt.

A hozzávetőleg 150 ezer négyzetméteres telken megvalósuló beruházás költsége bruttó 99,97 milliárd forint.

A komplexum hivatalosan több mint 20 ezer néző befogadására lesz alkalmas, ezzel Budapest rendelkezik majd Európa egyik legnagyobb kézilabda-arénájával. Az építkezés feszített ütemben folyik, a csarnok a 2022-es magyar–szlovák közös rendezésű férfikézilabda-Európa-bajnokság egyik helyszíne, és a döntőt is itt tartják.

Címlapkép: Kallus György / Világgazdaság