Varga Mihály: a fő cél a versenyképesség javítása

A magyar gazdaság ma gyökeresen más helyzetben van, mint 2010-ben, a válságból való kilábalás után 2013-tól a folyamatos növekedés jellemzi – ezt Varga Mihály jelentette ki a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társaságának közgyűlésén. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: az eredményeket ma már a piac mellett a hitelminősítők is elismerik.

A tárcavezető elmondta, a fő cél most a versenyképesség javítása. Ennek fontos eleme volt a hatéves bérmegállapodás, amely a jelentős béremelés mellett számottevő járulékcsökkentést is tartalmazott. A miniszter hozzátette: többek között ennek hatására is indult meg a szakképzett munkaerő visszaáramlása Nyugat-Európából.

Varga Mihály szerint a munkaerőhiányra természetesen ez még nem jelent megoldást, az előrelépést a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak versenyszférában elhelyezkedésének segítése, valamint a nők és a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése jelentheti – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményében.

Az 1992-ben alakult, hazánk legnagyobb külföldi befektetőit magába tömörítő Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága a gazdasági szabályozórendszert érintően javaslatokat és – sokrétű, nemzetközi tapasztalatait felhasználva – ajánlásokat fogalmaz meg. A társaságot alkotó cégek együttes eredménye 2016-ban több mint 10 ezer milliárd forint volt, ebből több mint 8 ezer milliárdot az exportbevétel tett ki – derül ki a minisztérium közleményéből.