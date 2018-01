Visszatértek a vendégek a makaói kaszinókba

Közel 15 százalékkal nőtt decemberben a kínai enkláve szerencsejáték-bevétele, 2,8 milliárd dollárt könyvelhettek el a hó végén.

Visszatértek a magasabb tétekben játszó kínaiak a makaói kaszinókba, s ez már a számokban is megmutatkozik. Közel 15 százalékkal nőtt decemberben a kínai enkláve szerencsejáték-bevétele, 2,8 milliárd dollárt könyvelhettek el a hó végén – írja a Bloomberg. Az éves bevétel ezzel 33 milliárd dollárra duzzadt, ez éves viszonylatban 19 százalékos bővülés. Ez az első olyan alkalom 2013 óta, hogy Makaó éves szerencsejáték-bevétele nőtt az előző évhez képest. A különleges igazgatású térség szerencsejátékból származó bruttó bevétele 2014-re 43,7 milliárd dollárra esett vissza, amit a következő két év során újabb bevételcsökkenés követett.

A háttérben a kínai kormány korrupcióellenes kampánya állt, amelynek keretében számos magas rangú állami, illetve pártvezetőt is leváltottak, és 1,3 millió tisztségviselő ellen indítottak eljárást korrupció gyanújával. Mindez a feketepénzek elköltésének hagyományos helyszínéül szolgáló szerencseiparon is mély nyomot hagyott. Letartóztatták többek közt Csou Jung-kangot, a kínai biztonsági szervek vezetőjét, Po Hszi-lajt, Liaoning tartomány kormányzóját, illetve Szun Cseng-caj városi párttitkárt, akit esélyesnek tartottak arra, hogy Hszi Csin-ping államfő utódja legyen.

Az elmúlt évek során több kínai milliárdosnak és vezérigazgatónak is nyoma veszett – legtöbbjük néhány nap után előkerült, néhányuk pedig börtönben végezte –, az eltűnések a közvélemény és több médium szerint is az antikorrupciós harccal hozhatók összefüggésbe.

A legnagyobb eltűnési hullám 2015-ben volt, így értelemszerűen a makaói kaszinók vendégköre is szűkült. Tavaly enyhült a kínai korrupcióellenes hajsza, és a milliárdosok is megtalálták a visszautat a kaszinókba. Ez nagyobb bevételt hozhat a szektor számára, ugyanakkor az ingadozás lehetőségét is magában hordozza. De­cemberre például a Bloomberg által megkérdezett elemzők 20 százalékos bevételbővülést vártak a 15 százalék helyett.

Ezt az ingadozást befolyásolhatja a szerencsefaktor, de akár a VIP-vendégek látogatási ideje is, ami megmutatkozhat a havi és a negyedéves eredményekben

– mondta Grant Govertsen, a Union Gaming Securities Asia elemzője.

Ettől függetlenül a Wall Street elemzői arra számítanak, hogy idén tovább növekedhetnek a makaói szerencsejáték-bevételek. Az MGM Resorts International globális szórakoztatóipari vállalat is optimista a növekedést illetően: januárban megnyitja a második kaszinóját a kínai enkláve területén. A 3,4 milliárd dolláros létesítményben 1400 helyiség várja majd a kínai milliárdosokat.