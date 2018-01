Külföldről csábítana dolgozókat Pozsony

A munkaügyi minisztérium feltérképezi azokat a foglalkozásokat, amelyeket a legnehezebb Szlovákiában betölteni, majd a külügyi és az igazságügyi tárcával közösen lépéseket tesznek a külföldi munkavállalók becsalogatására.

Az eddiginél könnyebb lesz alkalmazni a külföldi munkaerőt Szlovákiában: Ján Richter munkaügyi miniszter bejelentette, hogy szaktárcája feltérképezi azokat a foglalkozásokat, amelyeket a legnehezebb Szlovákiában betölteni, majd a külügyi és az igazságügyi tárcával közösen lépéseket tesznek a külföldi munkavállalók becsalogatására. Richter nyíltan elismerte, hogy elsősorban a nyugati országrészben, ahol három autógyár is működik, a külföldi munkaerő nélkül nem boldogul a szlovák gazdaság.

Ennek egyik oka, hogy az országban decemberben 5,94 százalékra csökkent a munkanélküliség, ami abszolút történelmi mélypontot jelent, igaz, ez számokban kifejezve még mindig 162 ezer fő. Ezzel párhuzamosan országosan 69,4 ezer betöltetlen állást tartanak nyilván, s ennek legalább 10 százalékát már most is csak külföldiekkel lehetne betölteni. Tavaly év végén 49 478 külföldi dolgozott Szlovákiában. „Ebből 27 726 az Európai Unió állampolgára, 21 752-en pedig az úgynevezett harmadik országokból származnak, elsősorban szerbek és ukránok” – mondta a munkaügyi miniszter. A külföldiek döntően a pozsonyi, a nagyszombati és a nyitrai kerületben dolgoznak.

A pozsonyi Volkswagen, a nagyszombati Peugeot Citroen és a zsolnai KIA autógyárnak 2021-ig körülbelül 14 ezer szakképzett alkalmazottra lesz szüksége. Ráadásul a Nyitrán épülő Jaguar Land Rover, amely idén év végén kezdi meg a termelést, legkevesebb 2800 személyt készül alkalmazni. Richter szerint már most biztos, hogy a 14 ezer munkahelynek körülbelül 75 százalékát nem tudják a hazai munkaerőpiacról megtölteni.

Pedig a keleti országrészben, konkrétan a Rozsnyói, a Késmárki és a Rimaszombati járásban van még tartalék, e régiókban továbbra is 15 százalék feletti a munkanélküliek aránya. A földrajzi távolságok miatt a pozsonyi VW már most is a győri Auditól „kölcsönöz” mintegy ötszáz alkalmazottat. A Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP) rámutatott, hogy az autóágazatban érintett néhány cég azért nem bővítette szlovákiai telephelyét, mert a munkaerőpiac korlátaiba ütközött.