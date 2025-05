Állatorvos: lehúzás vagy indokolt?

Egy kutya fogfájásából pillanatok alatt félmilliós számla lehet. Az állatorvos minden beavatkozást megindokol szakmailag, a házi kedvenc gazdája pedig fizet, mert se megkérdőjelezni, se felülbírálni nem szeretné a szakértőt. Ez is hozzájárul azonban ahhoz, hogy az állatorvosi költségek európai viszonylatban is magasak Magyarországon. Most bemutatjuk az átlagos hazai árakat, illetve kitérünk a kisállat-biztosításra is.

Európai viszonylatban a hazai állatgyógyászati ellátás ára a közepesen magas kategóriába tartozik, Csehországban és Lengyelországban például valamivel alacsonyabbak a díjak, az északi országokban és Franciaországban viszont magasabbak, mint idehaza.

Míg Magyarországon egy kutya foghúzása 20 000–50 000 forint közötti összegbe kerülhet, Ausztriában ez 100–300 euró is lehet, Franciaországban pedig elérheti a 400 eurót is. Persze érvelhetünk úgy, hogy a család kedvence minden pénzt megér, ami természetesen érthető, de akkor sem árt a józanság.

Nagyon drágák az állatorvosi kezelések / Fotó: VG

A kiszolgáltatott, beteg háziállat nagy lelki megpróbáltatást okoz a gazdájának, de anyagi szempontból is nagy teher lehet, ha az illető nem néz körül alaposan a piacon. Aki évekig megúszta az állatorvos felkeresését, vagy friss gazda, az meglepődhet a jelenlegi tarifákon. A legjobb megoldás, ha az állat családba kerülésétől kezdve – vagy akár már korábban is – rendszeresen pénzt teszünk félre, gondolva a későbbi kezelésekre, vagy kisállat-biztosítást kötünk.

