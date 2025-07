Otthon Start hitelt igényelnél? Ezt nézd meg, mielőtt belevágsz!

Felbolydult az ingatlanpiac a kormány legújabb, első lakás vagy ház vásárlását, illetve építését támogató programjától. Az Otthon Start szeptemberben indul - ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a Kormányinfón. A hétvégétől egy külön honlap fog működni, ami a hitelről ad majd részletes tájékoztatást, emellett már több kalkulátorral is találkozhatunk. A Helyzetkép legújabb epizódjában nemcsak a legfontosabb szabályokat vettük sorba, hanem azt is, hogy hol, mekkora alapterületű ingatlanra lehet elegendő a konstrukció.

Otthon Start: a kereslet mellett a kínálat is jelentősen felfuthat

Az Otthon Start Program keretében a kedvezményes, fix, három százalékos kamatozású hitel legfeljebb 50 millió forintig vehető majd igénybe szeptembertől, maximum 25 éves futamidővel. A szükséges önerő az ingatlan értékének legalább 10 százaléka, ami az egyik legkedvezőbb feltétel az Európai Unióban. Csak két fontos megkötés van: az igénylőnek az elmúlt 10 évre visszamenőleg nem lehet 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze lakóingatlanban, valamint szükséges két éves TB-jogviszony. Azonban a kormányzat még ezeken a meglehetősen kedvező feltételeken is tovább egyszerűsített.

Az Otthon Start hitel kidolgozásánál a kormányzat az egyszerűségre törekedett - de még a meglehetősen kedvező feltételeken is tovább egyszerűsítettek / Fotó: Drazen Zigic / shutterstock

Fontos továbbá, hogy az Otthon Start hitelt lakásoknál legfeljebb 100 millió, családi házaknál pedig maximum 150 millió forint értékhatárig lehet felvenni. Emellett a lakás vagy családi ház átlagos négyzetméterára nem haladhatja meg a másfél millió forintot. A kormány várakozásai szerint az Otthon Startnak árbeállító hatása lehet, hiszen a felső négyzetméterár-plafon miatt a nagyon drága ingatlanok árai, amik az új lakásoknál voltak jellemzőek, mérséklődni fognak, hogy illeszkedjenek a keresleti igényekhez.

Már most óriási az érdeklődés a hitel iránt, amit a nagy ingatlanirodáknál tapasztalt keresések számának drasztikus megugrása is bizonyít. De nemcsak a kereslet lendülhet fel jelentős mértékben, hanem a kínálat is. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter várakozásai szerint a piaci igényekre reagálva olyan nagyságrendű új lakás építésre számíthatunk, amire nagyon régóta nem volt példa. Összességében Budapesten juthatunk hozzá a legkisebb alapterületű, Békés vármegyében pedig a legnagyobb alapterületű lakóingatlanhoz a hitel maximális, 50 millió forintos összegének felvételével.

