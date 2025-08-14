Ez már a jövő: új korszak indul a turizmusban!

Továbbra is padlógázzal fejleszti a kormány a belföldi turizmust! A szektor idei első fél éve kiugróan sikerült, de most újabb támogatások érkeznek. A forrásokat ráadásul egy frissen alakult állami pénzügyi vállalkozás folyósítja majd. A Helyzetképben a következő évek turizmusfejlesztési terveit vizsgáljuk meg, illetve a szektor jelenlegi helyzetére is kitérünk, mind a forgalom, mind pedig a kiépült kapacitások tekintetében.

A Helyzetkép legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A turizmus már így is húzóágazat, de most újabb lendületet kaphat

Több tízmilliárd forint – ennyiből fejlődik tovább a magyar gazdaság egyik húzóágazata. A kormány egy új, több évre szóló turizmusfejlesztési finanszírozási programot indít, amely a vendéglátóipari és turisztikai vállalkozások számára kedvezményes hiteleket és állami kamattámogatást kínál. Hogy egészen pontosak legyünk, a 2025 és 2031 közötti időszakban több mint 38 milliárd forint áll majd a magyar turizmus szervezőinek rendelkezésre a Kisfaludy Hitelközpont Turisztikai Hitelkonstrukciók keretében.

De nemcsak egyszerűen új hiteltermékek és kamattámogatási rendszerek bevezetéséről van szó, hanem a kormány úgy döntött, hogy a hazai turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások finanszírozási hátterét teljesen meg kell újítani. Ennek érdekében egy új, állami tulajdonú, speciális feladatokat ellátó pénzügyi vállalkozás jött létre, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. Az első turisztikai hitelprogramok idén ősztől érkeznek.

A támogatások egy valósággal szárnyaló szektornak, a magyar gazdaság egyik húzóágazatának adhatnak újabb lendületet. A vendégforgalom már 2023-ban meghaladta a koronavírus-járvány előtti rekordszintet: több mint 44 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai turisztikai szálláshelyeken. Idén pedig jó esély van az újabb turisztikai rekord elérésére, az első fél év adatai alapján.

A belföldi turizmus a tavalyi után idén újabb csúcsot dönthet: most mégis új alapokra helyezik a szektor finanszírozását / Fotó: Shutterstock

Ha a kiépült kapacitásokat nézzük, akkor a legfrissebb, júniusi adatok szerint Magyarországon 32 737 turisztikai szálláshely működik. Ezeknek túlnyomó része, több mint 91 százaléka magán- és egyéb, a többi pedig kereskedelmi szálláshely. Eközben a kiadható szobák száma már 171 ezer fölött jár. A legnagyobb kapacitások Budapesten, majd Somogy és Veszprém vármegyében épültek ki. A legkevésbé pedig Tolna és Nógrád vármegye telített ebből a szempontból.

Korábbi videóinkat ide kattintva érheti el.