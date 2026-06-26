Kevesebb magyar születik, de sokkal kevesebb hal meg – Észak-Alföld régióban a legtöbb a gyermekáldás

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2026 májusában 5654 gyermek született Magyarországon, 1,3 százalékkal, 74-gyel kevesebb, mint 2025 májusában. 9601 fő vesztette életét, 4,3 százalékkal, 430-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. májusi 4303-mal szemben 3947 fő volt. 5274 pár kötött házasságot, 6,5 százalékkal, 367-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozási arány továbbra is magasabb az élveszületések arányánál: ezer lakosra 7,0 élveszületés és 11,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,1, a halálozási arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 májusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 4,9 főre csökkent. Ezer lakosra 6,6 házasságkötés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év májusában.

Közzétette a friss népmozgalmi adatokat a Központi Statisztikai Hivatal - Észak-Alföld régióban születtek a legtöbben az első negyedévben

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A hivatali adatok mélyére ásva: Észak-Alföld régió két mutatóban is az első

A népmozgalmi adatok a régiós és vármegyei bontásban azt mutatják, hogy az első negyedéves halálozási számokban

Észak-Alföld régió (5 003 fő)

Dél-Alföld régió (4 402 fő), valamint

Nyugat-Dunántúl régió (3 294 fő)

áll az első helyeken a legnagyobb számú halálozást jelentő országrészek között.

Régiós szinten nézve az idei első negyedévben Észak-Alföld áll az első helyen, 3 080 regisztrált élve születéssel.

A legkevesebb élveszületés ebben az időszakban Dél-Dunántúl régióban történt, 1333 gyemekkel.

A termékenységi arányszám csekély mértékben, 1,23-ra javult májusban az április 1,22-es értékről. A KSH adatai alapján egy éves termékenységi mutató becsült értéke 1,26, míg a teljes 2025-ös naptári évre vonatkozó lezárt érték 1,31 volt.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,26 a január-május időszakban, egy évvel korábban 1,27 volt.

Demográfiai értelemben a kívánatos termékenységi mutató 2,1 lenne a népesség reprodukciós szintjének megőrzéséhez. Magyaroszágon a mutató trendszerűen csökkenő tendenciát mutat év közbeni kismértékű korrekciókkal. Az elmúlt évekre visszatekintve a termékenységi mutató 2022 júniusában volt a legmagasabb, 1,74.