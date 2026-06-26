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Moszkva

Moszkva tüskéket növesztett, Zelenszkij is elképedt Putyin új erődjén – az orosz légvédelem a Prométheuszt veti be

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Moszkva Oroszország legjobban védett pontjává vált, miután a Kreml vezetése úgy döntött, hogy a főváros köré összpontosítja az Sz-400-as, Sz-500-as – utóbbi a Prométheusz névvel is illetett rakétaelhárító rendszer –, valamint a Pancir légvédelmi rendszerek „több száz indítóállását”. A hírben az is figyelmet érdemel, hogy arról nem is moszkvai források, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt, aki az orosz fővárost „valóságos erődnek” nevezte. A kijevi vezető szerint az Sz-500-as Prométheusz haditechnikai eszközöket az ország más stratégiai térségeiből vonták ki annak érdekében, hogy erős légvédelmi ernyőt biztosítsanak azon területeken, ahol az orosz legfelsőbb vezetés rezidenciái találhatók, köztük a Putyin orosz elnökhöz köthető Valdaj-komplexum.
VG
2026.06.26, 16:24
Frissítve: 2026.06.26, 16:26

Az orosz elitet védené a Kreml a Moszkva köré csoportosított, fejlett Sz-500-as Prométheusz és Pancir légvédelmi rendszerekkel, miután az ukrán erők komoly dróncsapás mértek a frontvonaltól távol eső orosz célpontokra a szerdától csütörtökre virradó éjszaka. A csapásokban az ukrán erők két újabb orosz olajfinomítót találtak el Ufában, 1500 kilométerre a frontvonaltól, valamint egy olajraktárt a Krasznodar régióban, 300 kilométerre Ukrajnától. Az AP News cikkében az áll, hogy a Moszkva térségébe vezényelt, és egyúttal máshonnan elvont légvédelmi egységek Zelenszkij ukrán elnök szerint  „egyértelműen mutatják a Kreml prioritásait, vagyis hogy a hatalmi központ védelme fontosabb számukra, mint az Oroszországi Föderáció többi részének légvédelme.”

Egy Sz-500-as légvédelmi egyég, prométheusz
Egy Sz-500-as légvédelmi egyég, más néven Prométheusz
Fotó: Wikipedia Commons

A Prométheuszokban bízhatnak az oroszok

Az ukrán elnöki hivatal hivatalos Telegram-csatornáján közzétett információk szerint a legkorszerűbb Sz-400-as és Sz-500-as légvédelmi rendszereket, valamint a Pancir légvédelmi komplexumokat rendkívül nagy számban telepítették a moszkvai régióba. A védett területek közé tartozik Valdaj is, egy Moszkvától mintegy 500 kilométerre északnyugatra fekvő város, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája is található. Zelenszkij közlése szerint a Kercsi-félszigetet is kiemelten védik az oroszok, amely egy létfontosságú terület a Krím-félsziget és az orosz szárazföld kapcsolatában.

„Az orosz vezetés jelenleg egyre több légvédelmi rendszert von össze Moszkva, Valdaj és Putyin Kercsi-szoroson átívelő hídja körül – mindezt más térségek légvédelmének rovására” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij. Az UA News szerint az átcsoportosítások megtörténtek, beleértve azt is, hogy az orosz régiók és a megszállt ukrán területek légvédelme jelentősen meggyengült azok miatt. 

Az ukrán fegyveres erők becslése szerint csak a Valdaj térségébe közel 90 indítóállást csoportosítottak át. A régió szorosan kapcsolódik a Kreml vezetőinek logisztikai ellátásához és pihenőhelyeihez. Ezzel párhuzamosan Oroszország más nagyvárosait csupán néhány légvédelmi egység védi, ami gyakorlatilag sebezhetővé teszi őket a dróntámadásokkal szemben. A Kijev által közölt információkat független források nem tudták megerősíteni.

Egy orosz Sz-500 Prométheusz (S-500) légvédelmi és rakétavédelmi rendszer becsült ára konfigurációtól és forrástól függően kb. 250 milliárd - 900 milliárd forintnak megfelelő összeg között mozog. Hivatalos, pontos árlistát az orosz állam nem hoz nyilvánosságra, ezek a nemzetközi hadiipari adatok alapján becsülhető információkat jelentik.

Kijev stratégiája: megelőző csapások az orosz infrastruktúra ellen

A jelentős katonai átcsoportosítás egybeesik azzak, hogy Ukrajna intenzív, nagy hatótávolságú csapásméréseket indított Oroszország ellen. Június 20-án az ukrán erők csapást mértek a moszkvai Kapotnya olajfinomítóra, valamint a Tyumenben működő Antipinszkij finomítóra, amely több mint 2000 kilométerre található az ukrán határtól. 

Az üzem fontos logisztikai csomópont a Nyugat-Szibériában állomásozó orosz hadsereg dízel- és benzinellátásában.

A támadások ezt követően a megszállt

  • Krímet és 
  • a Krasznodari területeket is elérték.

A célpontok között szerepelt a kercsi olajterminál, valamint Kavkaz kikötői infrastruktúrája. Ugyanezen művelet során Kijev arról számolt be, hogy harcképtelenné tett négy, Sz-400-as rendszerhez tartozó radarállomást, továbbá megsemmisített két, közvetlenül a Krími hídon telepített Pancir légvédelmi rendszert.

„Fontos, hogy az oroszok érezzék: ez a háború létezik, és miattuk létezik” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy szerinte a katonai nyomásgyakorlás az egyetlen módja annak, hogy Moszkvát valódi béketárgyalásokra kényszerítsék.

A híradások kiemelik: az ukrán elnöki közléseket az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta, továbbá független elemzői források sem tudták azok tartalmát megerősíteni vagy cáfolni.

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