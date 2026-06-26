Moszkva tüskéket növesztett, Zelenszkij is elképedt Putyin új erődjén – az orosz légvédelem a Prométheuszt veti be

Az orosz elitet védené a Kreml a Moszkva köré csoportosított, fejlett Sz-500-as Prométheusz és Pancir légvédelmi rendszerekkel, miután az ukrán erők komoly dróncsapás mértek a frontvonaltól távol eső orosz célpontokra a szerdától csütörtökre virradó éjszaka. A csapásokban az ukrán erők két újabb orosz olajfinomítót találtak el Ufában, 1500 kilométerre a frontvonaltól, valamint egy olajraktárt a Krasznodar régióban, 300 kilométerre Ukrajnától. Az AP News cikkében az áll, hogy a Moszkva térségébe vezényelt, és egyúttal máshonnan elvont légvédelmi egységek Zelenszkij ukrán elnök szerint „egyértelműen mutatják a Kreml prioritásait, vagyis hogy a hatalmi központ védelme fontosabb számukra, mint az Oroszországi Föderáció többi részének légvédelme.”

Egy Sz-500-as légvédelmi egyég, más néven Prométheusz

Fotó: Wikipedia Commons

A Prométheuszokban bízhatnak az oroszok

Az ukrán elnöki hivatal hivatalos Telegram-csatornáján közzétett információk szerint a legkorszerűbb Sz-400-as és Sz-500-as légvédelmi rendszereket, valamint a Pancir légvédelmi komplexumokat rendkívül nagy számban telepítették a moszkvai régióba. A védett területek közé tartozik Valdaj is, egy Moszkvától mintegy 500 kilométerre északnyugatra fekvő város, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája is található. Zelenszkij közlése szerint a Kercsi-félszigetet is kiemelten védik az oroszok, amely egy létfontosságú terület a Krím-félsziget és az orosz szárazföld kapcsolatában.

„Az orosz vezetés jelenleg egyre több légvédelmi rendszert von össze Moszkva, Valdaj és Putyin Kercsi-szoroson átívelő hídja körül – mindezt más térségek légvédelmének rovására” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij. Az UA News szerint az átcsoportosítások megtörténtek, beleértve azt is, hogy az orosz régiók és a megszállt ukrán területek légvédelme jelentősen meggyengült azok miatt.

Az ukrán fegyveres erők becslése szerint csak a Valdaj térségébe közel 90 indítóállást csoportosítottak át. A régió szorosan kapcsolódik a Kreml vezetőinek logisztikai ellátásához és pihenőhelyeihez. Ezzel párhuzamosan Oroszország más nagyvárosait csupán néhány légvédelmi egység védi, ami gyakorlatilag sebezhetővé teszi őket a dróntámadásokkal szemben. A Kijev által közölt információkat független források nem tudták megerősíteni.

Egy orosz Sz-500 Prométheusz (S-500) légvédelmi és rakétavédelmi rendszer becsült ára konfigurációtól és forrástól függően kb. 250 milliárd - 900 milliárd forintnak megfelelő összeg között mozog. Hivatalos, pontos árlistát az orosz állam nem hoz nyilvánosságra, ezek a nemzetközi hadiipari adatok alapján becsülhető információkat jelentik.

Kijev stratégiája: megelőző csapások az orosz infrastruktúra ellen

A jelentős katonai átcsoportosítás egybeesik azzak, hogy Ukrajna intenzív, nagy hatótávolságú csapásméréseket indított Oroszország ellen. Június 20-án az ukrán erők csapást mértek a moszkvai Kapotnya olajfinomítóra, valamint a Tyumenben működő Antipinszkij finomítóra, amely több mint 2000 kilométerre található az ukrán határtól.

Az üzem fontos logisztikai csomópont a Nyugat-Szibériában állomásozó orosz hadsereg dízel- és benzinellátásában.

A támadások ezt követően a megszállt

Krímet és

a Krasznodari területeket is elérték.

A célpontok között szerepelt a kercsi olajterminál, valamint Kavkaz kikötői infrastruktúrája. Ugyanezen művelet során Kijev arról számolt be, hogy harcképtelenné tett négy, Sz-400-as rendszerhez tartozó radarállomást, továbbá megsemmisített két, közvetlenül a Krími hídon telepített Pancir légvédelmi rendszert.