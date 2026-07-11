Eredményt hirdettek az ideni balatoni strandderbin: megvan, hol a legjobb csobbanni – a legjobb fürdőhelyek több szolgáltatásban is az élen járnak
A Kék Hullám Zászló minősítés során a szakmai zsűri egytől öt csillagig értékelte a nevező strandokat – számol be a VEOL.
Az elbírálás során egyebek mellett a parkolási lehetőségeket, a vizesblokkok állapotát és tisztaságát, az akadálymentesítést, a strandok rendezettségét, a játszóterek színvonalát, a sportolási lehetőségeket, a gyermekbarát szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyek kínálatát vizsgálták.
Nem nézték, ki vagy mi működteti a strandot, csak a színvonalát
„Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat” – mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
A főtitkár jozzátette, hogy a résztvevők között önkormányzati és más fenntartású, szabad és fizetős strandok egyaránt szerepeltek. A helyszíni szemléket a Balatoni Szövetség partnerei, azaz
- a Nők a Balatonért Egyesület,
- a Balatoni Turizmus Szövetség,
- a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, és
- a VisitHungary szakemberei
közösen végezték el.
Számos Veszprém vármegyei strand kapott különdíjat
A lap beszámolója szerint a minősítés eredményeként 25 strand ötcsillagos, 13 négycsillagos, míg három fürdőhely háromcsillagos besorolást szerzett. A Veszprém vármegyei strandok több rangos különdíjat is elnyertek.
A balatonfüredi Kisfaludy Strand a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának Zöld fészek díját kapta az élőhelyvédelmi szempontok érvényesítéséért.
Az Alsóörsi Községi Strand elnyerte a Balatoni Kör Balaton Gasztrostrandja 2026 díját, emellett a vármegyei strandok különversenyében is az első helyen végzett, ezzel Veszprém vármegye legjobb strandja lett.
A Csopak Községi Strand a digitális szolgáltatások fejlettsége alapján a Smart Destination – Okos Strand különdíjban részesült.
A Balatonfűzfői Föveny Strand a Balatoni Turizmus Szövetségtől a Balaton Innovatív Strandja különdíjat vehette át, emellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a környezeti nevelésért odaítélt Zöld béka díjjal is elismerte.
A Balatoni Szövetség hivatalos eredményhirdetése szerint a Balaton legjobb strandja 2026 címet a balatonfüredi Kisfaludy Strand nyerte el, míg a Veszprém vármegyei strandok különversenyének győztese az Alsóörsi Községi Strand lett.
Az elmúlt hetekben jelentős mértékben csökkent a Balaton vízszintje. Mint a friss adatok alapján megírtuk , a siófoki vízmérce adatai szerint július 10-én már csak 66 centiméteres vízállást mértek, ami egy hónap alatt összesen 12 centiméteres apadást jelent. Az apadás mértéke a tavalyi csökkenésnél jóval nagyobb. A jelenség tükrözi a tartós hőség és a csapadékhiány hatását, amely nemcsak a Balatont, hanem a hazai folyók és tavak jelentős részét is egyre nagyobb nyomás alá helyezi. A klímaváltozás hosszú távon alakítja át a tó és a magyarországi élővizek rendszerét.