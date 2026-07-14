Van elég víz Magyarországon, de a víziközmű-rendszer állapota egyre botrányosabb

A 2026-os nyári hőhullám ismét ráirányította a figyelmet Európa vízbiztonságára és a klímaváltozás egyre súlyosbodó következményeire. Miközben a mediterrán térségben a csökkenő csapadék és a tartós aszályok miatt egyre inkább a rendelkezésre álló vízkészletek szűkössége jelenti a legnagyobb kihívást, Magyarországon a probléma jellege alapvetően eltérő. Hazánk jelentős vízkészletekkel rendelkezik, a nyári vízellátási nehézségek hátterében azonban elsősorban az elöregedett víziközmű-hálózat, a magas hálózati veszteségek, a Budapest környéki agglomeráció gyors növekedése és a hőhullámok idején jelentkező rendkívüli csúcsterhelés áll. A legfontosabb kérdés az, hogy a víziközmű-rendszer képes-e megfelelő időben, megfelelő nyomással és megfelelő mennyiségben eljuttatni a fogyasztókhoz. A vízellátás biztonsága így ma már nemcsak közmű- vagy környezetvédelmi kérdés, hanem egyre inkább gazdasági, településfejlesztési és versenyképességi tényező is – mutatja be az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

Magyarországon van elég víz, de a víziközmű-rendszer állapota egyre rosszabb (illusztráció)

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Magyarországon van víz, de a víziközmű-rendszer egyre rosszabbul teljesít

Az elemzés bemutatatja, hogy a klímaváltozás önmagában nem „fogyasztja el” a vizet, hanem inkább felerősíti azokat a folyamatokat, amelyek próbára teszik a vízellátó rendszereket. Ahogy gyakoribbá és hosszabbá válnak a hőhullámok, nő a napi csúcsidei vízfogyasztás, miközben a tartós aszályok csökkentik a természetes utánpótlást és növelik a párolgási veszteséget. Ennek következtében a víziközmű-rendszerek egyre gyakrabban üzemelnek a maximális kapacitásuk közelében, így egy-egy extrém meleg időszak már elegendő lehet ahhoz, hogy felszínre hozza az infrastruktúra korlátait.

Ez alól Magyarország sem kivétel. Az ország több településén a vízszolgáltatók takarékos vízhasználatra szólították fel a lakosságot, miután a hőség miatt jelentősen megugrott az ivóvízfogyasztás (a Nemzeti Vízművek Zrt. szerint főként hőségriasztások idején 30-40 százalékkal is megemelkedik a vízfogyasztás). A rendkívüli időjárás az energetikai rendszereket is próbára teszi:

a Paksi Atomerőmű számára például átmeneti felmentést kellett adni a Duna felmelegedése miatt érvényes hűtővíz-korlátozások alól, ami jól mutatja, hogy a hőség ma már nem csupán egészségügyi vagy kényelmi kérdés, hanem egyre inkább kritikus infrastruktúráink működését is befolyásolja.

A mostani magyarországi vízellátási nehézségek hátterében olyan, évtizedek alatt felhalmozódott szerkezeti problémák állnak, mint az elöregedett víziközmű-hálózat, a jelentős hálózati veszteségek, a gyorsan növekvő agglomerációkhoz nem alkalmazkodó infrastruktúra, valamint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló extrém hőhullámok.