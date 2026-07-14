Van elég víz Magyarországon, de a víziközmű-rendszer állapota egyre botrányosabb
A 2026-os nyári hőhullám ismét ráirányította a figyelmet Európa vízbiztonságára és a klímaváltozás egyre súlyosbodó következményeire. Miközben a mediterrán térségben a csökkenő csapadék és a tartós aszályok miatt egyre inkább a rendelkezésre álló vízkészletek szűkössége jelenti a legnagyobb kihívást, Magyarországon a probléma jellege alapvetően eltérő. Hazánk jelentős vízkészletekkel rendelkezik, a nyári vízellátási nehézségek hátterében azonban elsősorban az elöregedett víziközmű-hálózat, a magas hálózati veszteségek, a Budapest környéki agglomeráció gyors növekedése és a hőhullámok idején jelentkező rendkívüli csúcsterhelés áll. A legfontosabb kérdés az, hogy a víziközmű-rendszer képes-e megfelelő időben, megfelelő nyomással és megfelelő mennyiségben eljuttatni a fogyasztókhoz. A vízellátás biztonsága így ma már nemcsak közmű- vagy környezetvédelmi kérdés, hanem egyre inkább gazdasági, településfejlesztési és versenyképességi tényező is – mutatja be az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.
Magyarországon van víz, de a víziközmű-rendszer egyre rosszabbul teljesít
Az elemzés bemutatatja, hogy a klímaváltozás önmagában nem „fogyasztja el” a vizet, hanem inkább felerősíti azokat a folyamatokat, amelyek próbára teszik a vízellátó rendszereket. Ahogy gyakoribbá és hosszabbá válnak a hőhullámok, nő a napi csúcsidei vízfogyasztás, miközben a tartós aszályok csökkentik a természetes utánpótlást és növelik a párolgási veszteséget. Ennek következtében a víziközmű-rendszerek egyre gyakrabban üzemelnek a maximális kapacitásuk közelében, így egy-egy extrém meleg időszak már elegendő lehet ahhoz, hogy felszínre hozza az infrastruktúra korlátait.
Ez alól Magyarország sem kivétel. Az ország több településén a vízszolgáltatók takarékos vízhasználatra szólították fel a lakosságot, miután a hőség miatt jelentősen megugrott az ivóvízfogyasztás (a Nemzeti Vízművek Zrt. szerint főként hőségriasztások idején 30-40 százalékkal is megemelkedik a vízfogyasztás). A rendkívüli időjárás az energetikai rendszereket is próbára teszi:
a Paksi Atomerőmű számára például átmeneti felmentést kellett adni a Duna felmelegedése miatt érvényes hűtővíz-korlátozások alól, ami jól mutatja, hogy a hőség ma már nem csupán egészségügyi vagy kényelmi kérdés, hanem egyre inkább kritikus infrastruktúráink működését is befolyásolja.
A mostani magyarországi vízellátási nehézségek hátterében olyan, évtizedek alatt felhalmozódott szerkezeti problémák állnak, mint az elöregedett víziközmű-hálózat, a jelentős hálózati veszteségek, a gyorsan növekvő agglomerációkhoz nem alkalmazkodó infrastruktúra, valamint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló extrém hőhullámok.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a hazai vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatban a vízkészletet két fő egységre bontjuk: felszíni és felszín alatti vizekre. Magyarország viszont vízkészlet-gazdálkodási szempontból kiszolgáltatott helyzetben van: a felszíni vízkészletek 95 százaléka külföldi eredetű, miközben az ország jelentős részén találhatók felszín alatti vizeket tároló, de vízkivételre alkalmas vízadó rétegek. Az azokban raktározott vizek tisztábbak, ezért is meghatározó mértékben (95 százaléka) felszín alatti vizekből származik Magyarország ivóvízellátása.
Ugyanakkor Magyarország teljes vízkivételének jelentős részét
- az energetika,
- a mezőgazdaság és az ipar használja fel,
- miközben a háztartások ivóvízfogyasztása ennek csak egy szeletét jelenti.
Éppen ezért félrevezető azt állítani, hogy a jelenlegi problémák oka egyszerűen az, hogy a lakosság „elfogyasztja” az ország vízkészletét – áll az alapítvány elemzésében.
A Nemzeti Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint „Magyarországon az éves teljes – lakossági és nem lakossági vízfelhasználás – meghaladja a 600 millió köbmétert. Egy lakossági fogyasztó napi szinten mintegy 105 liter vizet használ fel közvetlen fogyasztásra (ivás és főzés), illetve háztartási és higiéniai célokra, a teljes vízfelhasználásnak azonban csak elenyésző részét képezi az ivást szolgáló víz”. A mostani ellátási zavarok elsődleges oka nem a nyersvíz hiánya, hanem az ivóvízellátó rendszer korlátozott kapacitása: a kutak, vízkezelő művek, tározók, szivattyúk és vezetékek együttesen csak meghatározott mennyiségű vizet képesek rövid idő alatt eljuttatni a fogyasztókhoz.
A vízellátó rendszer működése
A vízellátó rendszer működése jóval összetettebb annál, mint hogy a víz egyszerűen eljut a vízbázisból a csapig. Az ivóvíz hosszú infrastruktúra-láncon keresztül érkezik a fogyasztókhoz: a felszín alatti vagy felszíni vízbázisokból kutakon keresztül termelik ki, ezt követően vízkezelő művekben tisztítják, majd tározókba kerül, ahonnan szivattyúk juttatják el a főnyomóvezetékeken és a települési elosztóhálózaton keresztül a háztartásokba.
A rendszer minden egyes eleme – a kutak vízhozama, a vízkezelő művek kapacitása, a tározók mérete, a szivattyúk teljesítménye és a vezetékek átbocsátóképessége – fizikai korlátokkal rendelkezik. Emiatt előfordulhat, hogy egy térségben elegendő nyersvíz áll rendelkezésre, a fogyasztók mégis nyomáscsökkenést vagy átmeneti vízhiányt tapasztalnak, mert a hálózat egy vagy több eleme elérte maximális teljesítőképességét.
Azt is figyelembe kell venni, hogy az ivóvízhálózat állapota romlik, az amortizáció pótlása pedig nem történik meg a megfelelő ütemben.
A hálózati veszteség (szivárgás, csőtörés, műszaki veszteség stb.) országosan mintegy 25 százalék éves szinten, 150-200 millió köbméter közötti, a veszteség éves gazdasági hatása pedig körülbelül 17 milliárd forint.
A hálózatba betáplált, de ivóvízként nem számlázott víz mennyisége megtöltené a Balaton 8,8 százalékát. A vízveszteség kialakulásának egyik oka az eszközök elhasználódottsága, a rekonstrukciók elmaradása.
A jelenlegi nyári vízellátási problémák hátterében ezért sok esetben nem a vízkészletek kimerülése áll, hanem az, hogy a hirtelen megugró csúcsfogyasztás – például locsolás, medencetöltés vagy egyidejű lakossági vízhasználat – meghaladja a víziközmű-rendszer pillanatnyi szállítási és elosztási kapacitását, melyet súlyosbít a hálózat műszaki minősége is. A jelenlegi vízellátási problémák egyik legfontosabb okaként a Budapest környéki agglomeráció robbanásszerű növekedése is említhető. A demográfiai változás azonban nem járt együtt a víziközmű-hálózat hasonló ütemű fejlesztésével.
A Nemzeti Vízművek szerint éppen ezért az ellátási nehézségek elsősorban a Budapest környéki, gyorsan növekvő agglomerációs településeken, a kertes lakóövezetekben, valamint a nyári szezonban jelentősen megnövekvő népességű üdülőkörzetekben jelentkeznek.
Az aszály ráirányította a figyelmet Magyarország növekvő problémáira az ivóvíz- és a tisztaviz-ellátás terén, de ez nem pusztán időjárás kérdés, hanem közműhálózati is. Ennek kapcsán súlyos adatokat ismertetett az Országgyűlés előtt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a magyar vízhálózat állapotáról. A tárcavezető szerint egyes térségekben az ivóvíz akár 60 százaléka is elszivárog, ezért 50 milliárd forintos, pályázati keretekben megvalósuló fejlesztési program indul a hálózat állapotának javítására.
Gazdasági következmények
A vízellátási problémák hosszabb távon messze túlmutatnak a nyári kellemetlenségeken, és egyre inkább gazdasági kérdéssé válnak. Azokon a településeken, ahol rendszeresen vízkorlátozásokat kell bevezetni vagy bizonytalanná válik az ivóvízellátás, az ingatlanok vonzereje és értéke is csökkenhet, különösen a családi házas övezetekben.
A megbízható víziközmű-infrastruktúra a települések versenyképességének is alapfeltétele: ha a hálózat kapacitása nem elegendő, az önkormányzatok kénytelenek lehetnek korlátozni az új közműcsatlakozásokat, ami új lakóparkok és lakóövezetek fejlesztését is akadályozhatja.
A problémának iparpolitikai vetülete is van. Számos ágazat – így az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a vegyipar vagy az akkumulátorgyártás – jelentős vízigénnyel működik, ezért egy tartósan túlterhelt víziközmű-rendszerben, ahol a lakossági ivóvízellátás elsőbbséget élvez, akár az ipari vízfelhasználás korlátozása is felmerülhet. A víziközművek állapota így már nemcsak közszolgáltatási kérdés, hanem a településfejlesztést, a beruházásokat és a gazdasági növekedést is befolyásoló versenyképességi tényezővé válhat.
Míg Dél-Európában sok helyen valóban nincs elegendő rendelkezésre álló vízkészlet, Magyarországon a problémát elsősorban az elöregedett infrastruktúra, a hálózati veszteségek, az agglomeráció gyors népességnövekedése és a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámok együttes hatása okozza. A jelenlegi ellátási nehézségek ezért nem a nyersvízkészletek hiányából fakadnak, hanem abból, hogy a víziközmű-rendszernek egyre nagyobb csúcsterhelést kell kiszolgálnia.
A következő évek egyik legfontosabb feladata ezért nem pusztán a víztakarékosság ösztönzése lesz, hanem a hálózat alkalmazkodóképességének növelése is.