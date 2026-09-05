Példátlan helyzet a Tisza-kormányban – egy tárca már elkészült, a többinél még ideiglenes szabályok alapján dolgoznak

Alig telt el röpke öt hónap a Tisza Párt választási győzelme óta, és máris megszületett az új kormány első minisztériumi szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) – derül ki a HVG cikkéből.

SZMSZ: elsőként Lannert Judit minisztériuma rukkolt ki szabályzatával / Fotó: AFP

Megvan az első minisztériumi SZMSZ

Az első fecske amúgy Lannert Judit Oktatási és Gyermekügyi Minisztériuma, amely 167 oldalon adta közre SZMSZ-ét a Magyar Közlönyben.

A portál augusztusban számolt be róla, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán csak tárcája ideiglenes szervezeti és működési rendjét tette eddig közzé.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium pedig Hadházy Ákos volt független képviselő hozzá intézett kérdésére azt válaszolta, hogy szabályzat hiányában nem tud tájékoztatást adni a főtisztviselők közti munkamegosztásról.

Sebaj, az OGYM frissen közzétett dokumentumából viszont végre kiderül, hogy a külön-külön többnyire már bemutatott államtitkárok pontosan milyen szervezeti egységeket irányítanak, mi a hatáskörük, és mely helyettes államtitkárok tartoznak hozzájuk.

Közvetlenül Lannert Judit felügyeli például az oktatási jogok biztosa tevékenységét, és irányítja a Klebelsberg Központot, az Oktatási Hivatalt és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt.

A Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium ezzel szemben még mindig csak az ideiglenes szabályzatnál tart, azzal, hogy - amint írják -

ami ebben nincs benne, arra három korábbi, már megszűnt minisztérium szabályzatát kell alkalmazni, ha pedig ezek között egymásnak ellentmondó vagy párhuzamos rendelkezéseket találnak, akkor a régi Energiaügyi Minisztérium dokumentuma érvényes.

Annyi azonban már látható, hogy a minisztériumban közigazgatási, parlamenti és társadalmi egyeztetésért, gazdaságfejlesztésért, külgazdaságért és energetikáért felelős államtitkár működik.

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A HVG azt is megírta, hogy a Hivatalos Értesítő közli a Magyar Közlöny új felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló miniszteri utasítást is – aki azonban azonos az eddigivel.