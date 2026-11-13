A nyári aszály után most a víz megtartása a legfontosabb a Körösöknél – árvízveszély egyelőre nincs

Jelentős esőzések érték el novemberben a Körösök vízgyűjtő területét, különösen a hegyvidéki részeken. November 11. és 13. között több helyen kiugróan nagy mennyiségű csapadékot mértek: a Sebes- és a Fekete-Körös vízgyűjtőjén, Biharfüreden, a Galbena-forrásnál például 211 milliméter eső hullott. A Fehér-Körös vízgyűjtőjének egyes pontjairól szintén 100 millimétert meghaladó értékeket jelentettek. A csapadék hatására megemelkedett a folyók vízszintje és vízhozama. A romániai Fekete-Körösön a folyó az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt tetőzött, a magyarországi szakaszon pedig szintén az elsőfokú készültségi szintet el nem érő vízszintemelkedésre számítanak – derül ki a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) közösségi oldalán megjelent bejegyzésből.

A KÖVIZIG szerint nincs árvízveszély a magyarországi Körös-vidéken (illusztráció)

Fotó: Petr Szymonik / Shutterstock

Hatalmas volt a vízhiány, most minden csepp számít – e gyelőre nem látni árvízveszélyt

A korábbi aszályos időszak után érkező csapadék ellenére egyelőre nem valószínű, hogy a Körös-vidék folyóin készültségi szintet megközelítő vízállások alakulnak ki. A jelenlegi előrejelzések szerint pénteken még körülbelül 10 milliméter eső érkezhet a vízgyűjtőre, de ha ennél lényegesen több csapadék nem hullik, jelentősebb további vízszintemelkedés már nem várható.

A KÖVIZIG szerint a mostani helyzetben nem az árvízvédelem, hanem a vízkészletek pótlása és megőrzése a legfontosabb feladat.

Ez azért is lényeges kijelentés, mert mint megírtuk, Bihar megyében, Romániában narancssárga jelzésű árvízriasztás van érvényben a Fekete-Körös és Sebes-Körös vízgyűjtő területeinek egy részén.

A számok mutatják, mekkora vízhiány halmozódott fel az elmúlt hónapokban. A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén novemberben átlagosan 75,8 milliméter csapadék hullott, míg a vízügyi igazgatóság működési területén 57 millimétert mértek. Ez azonban még messze nem pótolja a korábbi elmaradást:

a hegyvidéki vízgyűjtőn október végéig 282,3 milliméteres,

az igazgatóság működési területén pedig 170,5 milliméteres csapadékhiány halmozódott fel.

A vízügyi szakembereknek ezért különösen fontos, hogy a most érkező többletvizet ne engedjék egyszerűen levonulni a folyókon. A KÖVIZIG tájékoztatása szerint a duzzasztóknál hosszú hónapok óta nem történt vízátbukás, a nyári időszakban pedig a vizet az alvízről a felvízre kellett átemelni ahhoz, hogy a vízrendszerek ellátása biztosítható legyen.