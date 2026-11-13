A nyári aszály után most a víz megtartása a legfontosabb a Körösöknél – árvízveszély egyelőre nincs
Jelentős esőzések érték el novemberben a Körösök vízgyűjtő területét, különösen a hegyvidéki részeken. November 11. és 13. között több helyen kiugróan nagy mennyiségű csapadékot mértek: a Sebes- és a Fekete-Körös vízgyűjtőjén, Biharfüreden, a Galbena-forrásnál például 211 milliméter eső hullott. A Fehér-Körös vízgyűjtőjének egyes pontjairól szintén 100 millimétert meghaladó értékeket jelentettek. A csapadék hatására megemelkedett a folyók vízszintje és vízhozama. A romániai Fekete-Körösön a folyó az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt tetőzött, a magyarországi szakaszon pedig szintén az elsőfokú készültségi szintet el nem érő vízszintemelkedésre számítanak – derül ki a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) közösségi oldalán megjelent bejegyzésből.
Hatalmas volt a vízhiány, most minden csepp számít – egyelőre nem látni árvízveszélyt
A korábbi aszályos időszak után érkező csapadék ellenére egyelőre nem valószínű, hogy a Körös-vidék folyóin készültségi szintet megközelítő vízállások alakulnak ki. A jelenlegi előrejelzések szerint pénteken még körülbelül 10 milliméter eső érkezhet a vízgyűjtőre, de ha ennél lényegesen több csapadék nem hullik, jelentősebb további vízszintemelkedés már nem várható.
A KÖVIZIG szerint a mostani helyzetben nem az árvízvédelem, hanem a vízkészletek pótlása és megőrzése a legfontosabb feladat.
Ez azért is lényeges kijelentés, mert mint megírtuk, Bihar megyében, Romániában narancssárga jelzésű árvízriasztás van érvényben a Fekete-Körös és Sebes-Körös vízgyűjtő területeinek egy részén.
A számok mutatják, mekkora vízhiány halmozódott fel az elmúlt hónapokban. A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén novemberben átlagosan 75,8 milliméter csapadék hullott, míg a vízügyi igazgatóság működési területén 57 millimétert mértek. Ez azonban még messze nem pótolja a korábbi elmaradást:
- a hegyvidéki vízgyűjtőn október végéig 282,3 milliméteres,
- az igazgatóság működési területén pedig 170,5 milliméteres csapadékhiány halmozódott fel.
A vízügyi szakembereknek ezért különösen fontos, hogy a most érkező többletvizet ne engedjék egyszerűen levonulni a folyókon. A KÖVIZIG tájékoztatása szerint a duzzasztóknál hosszú hónapok óta nem történt vízátbukás, a nyári időszakban pedig a vizet az alvízről a felvízre kellett átemelni ahhoz, hogy a vízrendszerek ellátása biztosítható legyen.
A mostani magasabb vízhozamok lehetőséget teremtenek arra, hogy frissítsék a kezelésükben lévő vízrendszerek készleteit, és ahol erre lehetőség van, helyben tartsák a vizet.
Több csatornába és holtágba is vizet vezetnek
A vízügyi igazgatóság több helyszínen is megkezdi, illetve tervezi a vízpótlást és a vízvisszatartást. A Kis-Sitkai zsilipen keresztül például a Mályvádi-erdő csatornáiba juttathatnak vizet, ezzel javítva az erdő vízellátását. A Nagy-Sitkai zsilipen át a Bárkás- és a Gyepes-csatorna vízpótlására nyílik lehetőség.
A Kisdelta árvízi szükségtározó vízvisszavezető műtárgyán keresztül az Itceéri-csatornába és a Gyulavári-főcsatornába is vizet vezethetnek, amelynek egy részét helyben tározni is tudják. Emellett az Élővíz-csatorna vízkészletét is frissítik az érkező többletből.
A Mérgesi árvízi szükségtározóban található csatornák feltöltésére szintén lehetőség nyílik. A vízügyi igazgatóság a kezelésében lévő holtágakban, köztük a Szarvas–Békésszentandrási-holtágban és a Siratói-holtágban is pótolja a vízkészletet. Ahol a körülmények engedik, az érkező vizet tározni is fogják. Az önkormányzati kezelésű holtágakban szintén lehetőség nyílhat a korábbi vízveszteségek pótlására.
Nem akarják kiengedni a vizet a térségből
A vízvisszatartás nemcsak a csatornák és holtágak feltöltését jelenti. A lehullott csapadék helyben tartását is segíti, hogy a belvizes csatornák műtárgyai zárva vannak. Így a víz nem folyik le a folyókba, hanem helyben marad, beszivárog a talajba, és javítja annak vízháztartását.
A duzzasztóknak köszönhetően a gravitációs vízrendszereket teljesen feltöltve tartják. A csatornákba és holtágakba bejuttatott friss víz ráadásul nemcsak a készletek pótlása miatt fontos: a hosszú, alacsony vízhozamú időszak után a vízminőség javulásához is hozzájárulhat.
A KÖVIZIG célja, hogy az érkező csapadék minél nagyobb része a térségben maradjon. A vízügyi szakemberek ezért a csatornákban, vízfolyásokban, holtágakban, erdei vízrendszerekben és szükségtározókban is igyekeznek megőrizni a rendelkezésre álló vízkészletet.
A helyzet különösen annak fényében jelentős, hogy a Körösök térsége az elmúlt hónapokban még súlyos aszállyal küzdött. A mostani esőzés így egyelőre nem annyira árvízi fenyegetést, mint inkább régóta várt lehetőséget jelent a vízhiány enyhítésére.