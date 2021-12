Az elkövetkező években is mindent megteszünk, hogy közel ilyen volumenben biztosítsunk fékvezérlő elektronikát a biztonságos, valamint az autonóm mobilitás megvalósításához

– mondta el Dapsy Zoltán, VED gyáregységvezető.

Az elektronikus fékvezérlő elektronikák gyártása a budapesti gyárunk stabilitásának egyik meghatározó alapja. Két évtizede – amióta elkezdtük a gyártását – ez a termék adja az árbevétel meghatározó részét, és ezáltal hozzájárul a gyár versenyképes és fenntartható működéséhez. A munkatársaink szakértelmének segítségével legyártott százmilliós darabszám egy fontos mérföldkő, amely jól mutatja, hogy ezek a termékek megállják helyüket egy igen erős piaci versenyben is

– tette hozzá Dapsy Zoltán.

Jelenleg 1,2 milliárd autó közlekedik a világon. Még ha feltételezzük is, hogy a 100 millió legyártott elektronikai termékünk egy részét már kivonták a forgalomból, akkor is elmondható, hogy a föld járműparkjának 5-6 százaléka Budapesten gyártott fékrendszerrel közlekedik. Ez egy nagyon jelentős lépés ahhoz, hogy megvalósuljon a Continental által célul kitűzött VISION ZERO, vagyis a balesetmentes közlekedés a jövőben.

Forrás: Continental

Nagyszerű érzés és büszkeség számunkra, hogy mi gondoskodunk ezeknek az autóknak az utasbiztonságáról, ami akár százmillió élet megóvását is jelentheti. A feladatunk középpontjában a biztonságos és kényelmes közlekedést célzó fejlesztések és a környezetszennyezést csökkentő innovatív megoldások állnak. Gratulálunk minden munkatársunknak és köszönjük, hogy a minőségtudatos munkájukkal és szakértelmükkel hozzájárultak a 100.000.000. fékvezérlő elektronika sikeres legyártásához

– emelte ki Dr. Keszte Róbert, a budapesti Continental ügyvezető igazgatója.

Csúcstechnológia és innovatív termékek

A fékezés kritikus része a közlekedés biztonságának, ezért a fékrendszernek kiemelt minőségi és megbízhatósági követelményeknek kell megfelelnie. A Continental elektronikus fékrendszerei nagy teljesítményű fékezési képességet, valamint stabilitást biztosítanak minden helyzetben és időben. Ezenkívül a Continental moduláris és méretezhető, úgynevezett Future Brake and Motion Systems rendszert fejlesztett, mely a bonyolult „fékezési folyamat” során számos különféle, külső és belső érzékelő jelforrás feldolgozásával biztosítja a legbiztonságosabb módját a jármű mozgásának és sebességének szabályozására.

A jövő gyára Budapesten

A Continental budapesti telephelyén a jövő mobilitása számára az önvezető, internetre csatlakozó és elektromosan meghajtott járművek legfontosabb komponenseinek előállítása történik. A gyár innovatív és csúcstechnológiákat alkalmazó gyártási megoldásait és kimagasló eredményeit az elmúlt években is már többször elismerték: 2019-ben, majd ezt követően 2020-ban és 2021-ben is elnyerte az Év Gyára díjat, 2020-ban az Év beszállítója díjjal ismerték el, továbbá hazánkban évek óta Ipar 4.0 mintagyárként vállal szerepet a hazai gazdasági szereplők technológiai felzárkóztatásában.

A budapesti Continental gyár kezdetben komfort-elektronikai termékek gyártásával foglalkozott, majd folyamatosan új termékcsoportokat vezetett be, mint például a 2001 óta gyártott kiváló minőségű fékrendszer vezérlőelektronikák, melyek óriási sikert hoztak. A cég az elmúlt négy évben eredményesen tovább bővítette termékpalettáját az internetes kommunikáció és infotainment területén, ami telematikai vezérlőegységek, kijelzők és multimédiás eszközök, valamint műszarfalak gyártását jelenti. Emellett a cég harmadik pillére az elektromobilitás, teljesen elektromos meghajtású és hibrid járművek invertereit és vezérlését gyártják, például a „World Car of the Year 2019” nyertesének, a Jaguar I-Pacenek a teljesítményelektronikája is Budapesten készül. Ugyancsak itt gyártják a világ első szériában gyártott 48V-os BSG termékeit, melyekkel 20%-os károsanyag kibocsátás érhető el, minimális költségnövekedéssel.

A Continental AG-ról

A Continental úttörő technológiákat és szolgáltatásokat fejleszt a fenntartható és hálózatba kapcsolt személy és áruszállítás számára. Az 1871-ben alapított technológiai vállalat biztonságos, hatékony, intelligens és elérhető megoldásokat kínál a járművek, gépek, a közlekedés és a szállítmányozás számára. A Continental együttes forgalma 2020-ban elérte a 37,7 milliárd eurót, jelenleg a cégcsoport közel 192 000 alkalmazottat foglalkoztat 58 országban. Vállalatunk 2021. október 8-án ünnepelte a 150 éves évfordulóját.

A Continental Magyarországon

A Continental technológiai vállalat Magyarországon egy mesterséges intelligencia és egy fejlesztőközponttal, a jövőbeli autóipari trendekhez igazodó járműdinamikai tesztpályával, hat gyárral, illetve egy regionális gumiabroncs kereskedelmi és logisztikai központtal van jelen, összesen több, mint 8000 munkatársat foglalkoztat.

A Continental folyamatosan és nagy mértékben járul hozzá a közlekedés biztonságának javításához és a globális klímavédelemhez. Mindezt teszi fékrendszerek, hajtómű- és futómű-komponensek és infotainment megoldások biztosításával, valamint a járműelektronika, gépjárműabroncsok és műszaki elasztomer-termékek fejlesztésével, gyártásával és szállításával.

Magyarországon a Continental csoport négy üzleti területével van jelen. Az Önvezető Mobilitás és Biztonság (AMS), a Járműhálózat és Információ (VNI), a gumiabroncs, az ipari megoldásokat szállító ContiTech hazai vállalatai fejlesztési, gyártási és kereskedelmi tevékenységet folytatnak Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint Budaörsön.