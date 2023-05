Csaknem tíz év után, a Miskolc Motors révén tért vissza 2018-ban hivatalos márkakereskedéssel az északkelet-magyarországi régióba a bajor BMW, amelyhez a vállalat brit prémiummárkája, a Mini is csatlakozott. Ugyan a magyar piacon fiatalnak számít a márkakereskedés, mégis felveszi a versenyt a régióban jelentősebb tapasztalattal büszkélkedő kereskedésekkel. A Miskolc Motors elhivatottsága gyümölcsözőnek bizonyult: a márkakereskedés teljesítményét 2022-ben a Legnagyobb BMW Értékesítési Fejlődés díjjal ismerték el.

Fotó: Miskolc Motors

„Az elmúlt néhány évben olyan ügyfélkört sikerült kiépítenünk, ami azt eredményezte, hogy 2022-ben mind a megrendelt, mind az átadott autók számának tekintetében a mi márkakereskedésünk fejlődött a legnagyobb mértékben az országban” – fogalmaz Molnár Róbert márkakereskedés-vezető. Mint mondja, a siker egyik kulcsa, hogy a visszatérő ügyfeleik száma folyamatosan gyarapszik, hiszen a visszajelzések alapján a Miskolc Motors által elvégzett munkával maximálisan meg vannak elégedve. Másrészt az akvizíciók eredményeként olyan cégeket, vállalkozásokat is meg tudtak találni, amelyek ugyan nem a régióban működnek, a gépkocsijukat mégis márkakereskedésükben szerzik be. Ugyanakkor az értékesítések magas számához az is hozzájárul, hogy a Miskolc Motorsnak mindig vannak szabad készletei, bárki bármikor, az utcáról besétálva is mondhatja azt, hogy ő azonnal elvinne egy autót a szalonból. Tud miből választani. No, és persze mindazok az extra szolgáltatások is igen vonzóvá teszik a Miskolc Motorst, amit nyújtani tudnak az ügyfeleiknek.

„A BMW prémiumtermék, a hozzáadott szolgáltatásaink tekintetében is igyekszünk prémiumot nyújtani. Az autóhoz adott negyedik vagy ötödik év garancia, de akár a vételárba épített szervizcsomag is igen vonzóvá teheti kereskedésünket. Több, nem hétköznapi modell is szinte mindig készleten van nálunk, ezért is érdemes felkeresni a szalonunkat. Igyekszünk a lehető legrugalmasabban kiszolgálni az ügyfeleinket, az igényeiknek úgy megfelelni, hogy holnapután is visszajöjjenek” – hangsúlyozza Molnár Róbert. A Miskolc Motors további nagy előnye, hogy a cégnek saját flottakezelője van.

Fotó: Miskolc Motors

„Exkluzív lehetőséget jelent az ügyfeleinknek az, hogy úgy vehetnek meg egy autót, hogy tulajdonképpen az egyik cégünktől bérlik a járművet, és a futamidő végén lehetőségük van eldönteni, hogy megtartják-e vagy sem. Az autóhasználathoz pedig szerviz is párosul: mindössze néhány napos átfutással tudunk vállalni szervizre autókat, annak függvényében, hogy mekkora mértékű a javítás. Az ügyfeleink részéről azt a visszajelzést kaptuk, hogy mind az elvégzett munka minőségével, mind annak árazásával elégedettek voltak” – mondja büszkén a márkakereskedés vezetője. A Legnagyobb BMW Értékesítési Fejlődés díj épp annyira szól az ügyfelekről, mint a kereskedés munkatársairól.

„A díjat az importőrtől kapta a márkakereskedésünk. Az elismeréshez elengedhetetlen volt a kereskedés minden dolgozójának a munkája, de ugyanannyira hozzájárultak az ügyfeleink is, akik úgy döntöttek, hogy mellettünk teszik le a voksot. Ez a díj nem elsődlegesen csak a mi munkánk eredménye, hanem a kereskedés dolgozóinak és az ügyfelek közös sikere, azzal a különbséggel, hogy ezt nekünk adták ide” – hangsúlyozza Molnár Róbert. A munka itt természetesen nem áll meg, 2023-ra is fontos célokat határoztak meg. A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is szeretnénk fejlődni mind az értékesítés, mind a szervizszolgáltatások tekintetében. A Miskolc Motors márkakereskedés természetesen új modellekkel is készül 2023-ra: elérhető az új 7-es BMW és az i7 is, de megújult az X7 is. Már szintén megtekinthető a szalonban az új 3-as BMW, és hamarosan érkezik a megújult X5 és X6, valamint az új 5-ös is.