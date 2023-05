Gazdaságfejlesztés, befektetés a jövő nemzedékbe, a város infrastruktúrájának korszerűsítése, a turizmus fellendítése, pályázati lehetőségek kiaknázása – ezen főbb területekre összpontosít Mezőkövesd Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a dél-borsodi település erős lábakon állhasson, hogy az itt élők és az itt letelepedni akaró családok számára vonzóbb, élhetőbb legyen.

Dr. Fekete Zoltán polgármester. Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az elmúlt év nyarán adták át az összesen mintegy 30 hektáros új ipari területeket Mezőkövesen, ezzel az önkormányzat mintegy 20 éves törekvése érte el célját, miszerint valamilyen módon hasznosítsa az egykori laktanya, illetve a volt reptér területét. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert két pályázat segítségével 1,719 milliárd, illetve 259,3 millió forint segítségével valósította meg a beruházást, melynek célja, hogy a Mezőkövesden letelepedő vállalkozások száma gyarapodjon, tovább növelve ezzel a város gazdasági lehetőségeit. A fejlesztés három területet érintett: a volt repülőtér melletti 20 hektáros, az egykori laktanya melletti 10 hektáros önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, valamint a Mezőkövesdi Ipari Parkot. A beruházás keretében kiépítették az iparterületek működéséhez szükséges alapinfrastruktúrát, a porta- és szolgáltatóház épületeit, továbbá felújították, illetve megépítették a terület elérhetőségéhez szükséges önkormányzati utakat.

Néhány héttel a fejlesztés átadása után már az első fecske, az első beruházó is megérkezett, egy új technológiát alkalmazó, tőzeghumát koncentrátumot előállító üzem létesült a városban, amely több tíz mezőkövesdi ember számára biztosít munkahelyet.

Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési törekvésének ez volt az első lépcsőfoka. A munkát tovább folytatják, hiszen a pályázat 3. üteme is folyamatban van, melynek fő elemeként kiszélesítik és felújítják, valamint összekötik a Kertész, illetve Asztalos utcákat, ahol szintén cégek, üzemek működnek, illetve települhetnek még le.

Mindezen túl az önkormányzat 2022-ben beadott „Iparterület fejlesztés Mezőkövesden – 20 hektáron csarnok és infrastruktúra építése” pályázata is

nyert, melynek köszönhetően 687.759.546 forint támogatásból az önkormányzat tovább fejlesztheti az ipari területeit.

A városvezetés igyekszik minden infrastrukturális lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a településre csábítsa a befektetőket, az új vállalkozásokat, akik itt letelepedve és működve gazdagítják a települést, illetve új munkalehetőséget biztosítanak az itt és a környéken élők számára.

Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS Az önkormányzat összesen mintegy 2,203 milliárd forint értékű pályázata a napokban záródik, ezen projekt keretében három komoly beruházás létesült a városban. A település egyik legforgalmasabb kereszteződésében körforgalmat hoztak létre, a biztonságosabb, átláthatóbb és gyorsabb közlekedés érdekében.

Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

Emellett egy közel 21 kilométeres kerékpárutat építettek a Mezőkövesd-Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon, amely újabb turisztikai attrakciót jelent a településnek, a térségnek.

Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

A projekt harmadik eleme pedig szintén minden térségben élő ember számára jelentős beruházás volt, melynek keretében a Volánbusz Zrt. a városközpontból a vasútállomás mellé költöztette a buszpályaudvart: egy teljesen új, kétszintes létesítményt, egy nyolc autóbusz-parkolóból álló csomópontot, valamint a P+R parkolót alakítottak ki. Az új buszpályaudvar egy modern, kényelmes, fedett intermodális csomópont részeként funkcionál. Az új csomópont megközelítése egyszerűbb, a közvetlen átszállás pedig könnyebb és gyorsabb. Ez amellett, hogy leegyszerűsíti, lerövidíti az utazásokat, az ide utazó munkavállalók, illetve innen más településre munkába indulók mindennapjait is megkönnyíti.

Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

JÖVŐ NEMZEDÉK Mezőkövesd abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt években egyre több kisgyermek születik. Annak érdekében, hogy a kisgyermekes családokat támogassa, az édesanyák munkaerőpiacra történő visszatérését segítse, a városvezetés új bölcsődét építtetett, szintén uniós forrásból, melyben idén augusztustól 24 kisgyermek napközbeni gondozása lesz biztosított.

REPÜLŐTÉR A település határában található a volt katonai repülőtér, mely részben Mezőkövesd tulajdonát képezi. A városvezetés több évtizede dolgozik azért, hogy ezt a területet valamiképpen hasznosítsa, folyamatosan tárgyaltak, keresték a befektetőket.2022-ben újra élet köszöntött be a reptérre, hiszen a mezőkövesdi terület egy részét bérbe vette a Bükk-Mátravidéki Aeroklub, akik sportrepülőteret alakítanak ki, ahol lehetőség lesz pl. vitorlázórepülésre, motoros repülésre, ejtőernyőzésre is.

Fotó: Mezőkövesd Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOK 2022-ben tizennégy európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyből nyolc pozitív elbírálást kapott, ez több mint 2,2 milliárd forint támogatást jelent.

A nyolc nyertes projekt révén megújul a Közösségi Ház színháztermének emeleti nézőrésze, illetve villamoshálózata, új játszótér épül a Szőlő-Ribizli-Barack utca által határolt területen, a László Károly úti óvoda energetikai rendszerét is korszerűsítik. Emellett a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kör- és hullámmedencéjének átépítése is megvalósulhat, illetve új orvosi rendelő épülhet meg a városban. Mindezen túl sikeres pályázatnak köszönhetően lefedik a meglévő piaccsarnok melletti virágárusító területet is, felújítják az egykori nyomdaépületet is. A nyolcadik nyertes pályázat révén a már korábban említett, újabb 20 hektáros ipari terület kialakítása történik meg.