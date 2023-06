A Canon imagePROGRAF TX–4100 nagy kapacitású, 44 hüvelykes, széles formátumú, többfunkciós nyomtatója nemcsak kiváló minőségű nyomtatást, de kiváló médiakezelési képességeket is biztosít. A japán márka új készülékét kifejezetten nagy teljesítményű, minőségi óriásplakátok és nagy formátumú nyomatok készítésére tervezték.

Fotó: Canon Hungária Kft.

Gyorsabb nyomtatási sebességével és megszakítás nélküli nyomtatási lehetőségeivel érkezett a piacra a Canon legújabb innovatív terméke. A széles formátumú, többfunkciós nyomtató igazi kuriózum, amely fejlett színkezelési és médiafelismerő funkciókat kínálva őrzi a japán gyártó minőségét és a lehetetlent nem ismerő megoldásait.

Ez a nagy teljesítményű nyomtató tökéletes választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nagy formátumú nyomtatásaik pontosságot és következetességet igényelnek. Ez a termékünk a normál poszterektől kezdve a legbonyolultabb plakátokig a nyomtatás széles spektrumát vonultatja fel szegélymentes nyomtatással akár vízálló alapanyagra is, kültéri alkalmazásra

– mondta el Weiszhaupt Gábor, a Canon Hungaria kiemelt ügyfélkapcsolati vezetője.

Fotó: Canon Hungária Kft.

A Canon imagePROGRAF TX–4100 a kiskereskedelmi üzletekben is értékteremtést kínál az „in house”, azaz házon belüli nyomtatási lehetőségekkel. Mindez költségmegtakarításhoz és a gyártási folyamat jobb ellenőrzéséhez vezethet, de ami esetenként fontosabb, hogy extrém rövid átfutási idő alatt is kivitelezhető a bolti marketinganyagok kihelyezése. A piaci körülmények alkalmanként indokolttá tesznek egy hirtelen szervezett promóciót vagy leértékelést, ami nemcsak gyors döntést, de gyors kivitelezést is igényel. Általában egy A0-s méretű poszter 37 másodperc alatt nyomtatható normál papírra, gyors, gazdaságos üzemmódban. Tekercses és vágott íveket egyaránt képes kezelni 152,4–1118 mm szélesség között, és nyomathordozóként alkalmazható papír, textil, vászon, pauszpapír vagy áttetsző matt fólia is. Mindemellett a nyomtató helyigénye gyakorlatilag egy irodai munkaállomásnyi: nyitott kosárral a szélessége 1593, a mélysége 984, a magassága 1168 mm.

Hosszú évek óta együttműködünk az egyik legnépszerűbb kiskereskedelmi lánccal is, amelyek több mint 20 áruházukban használják elégedetten az imagePROGRAF TX–4100 nyomtatóinkat. A különböző szóróanyagok és áruházi marketingtermékek előállítása lényegesen leegyszerűsödött és gyorsabb lett. A nyomtató intuitív kezelőfelülete és változatos médiakezelése miatt is népszerű

– tette hozzá Weiszhaupt Gábor.

A Canon fejlesztéséhez köthető egy olyan festéktípus kidolgozása is, amely kiváló minőség mellett jelentősen takarékosabban alkalmazható.

Fotó: Canon Hungária Kft.

A kutatás-fejlesztés részlegünk újítása egy olyan festéktípus, mely nem ivódik mélyen a papírba, így fele annyi festékkel ugyanazt a minőséget érjük el a nyomtatásban. A festékkazetta kapcsán pedig még egy érdekesség: nyomtatás közben is ki lehet cserélni, hiszen egy átmeneti tartály gondoskodik arról, hogy szünetmentes legyen a művelet

– mesélt a folyamatról Weiszhaupt Gábor.