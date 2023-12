A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó ZalaZone-on a Széchenyi István Egyetem olyan korszerű infrastrukturális beruházásokat hajtott végre, amelyek egyszerre járulnak hozzá a magas színvonalú szakemberképzéshez, az intézmény kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéhez, valamint az ipari szektorral való együttműködés további erősítéséhez. Az innovációs és a szállásépületek tavalyi átadását követően elkészült az előadó-épület is, s ezzel befejődött a 4,016 milliárd forintból megvalósult Zalaegerszegi Tudományos és Innovációs Park kialakítása. Az 502 négyzetméter alapterületű, kétszintes új létesítmény földszintjén száz fő befogadására alkalmas oktató- és előadóterem, az emeleten pedig – a kiszolgáló helyiségek mellett – oktatói-kutatói irodaegység kapott helyet.

Dr. Weltsch Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkjának központvezetője, dr. Háry András, a ZalaZone Ipari Park Zrt. vezérigazgatója, prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese, dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, dr. Sifter Rózsa Zala vármegyei főispán és dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke vágta át nemzeti színű szalagot.

Fotó: Adorján András

„A Széchenyi-egyetemet ma már hat jelentős felsőoktatási világranglistán jegyzik, amelyből négyre az idén került fel először. A QS ranglistája alapján Európában a legjobb tíz százalékba, a Times Higher Education világranglistája alapján pedig a világ egyetemeinek top öt százalékába tartozunk. Emellett mérnöki területen is a világ legjobbjai között jegyzik intézményünket. Különösen büszkék vagyunk továbbá arra, hogy egyetemünk két fenntarthatósági rangsorra is felkerült, a fenntarthatósághoz való hozzájárulás ugyanis kiemelt célkitűzésünk” – fogalmazott a november 30-i átadóünnepségen dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. Leszögezte: az intézmény ZalaZONE-on való jelenléte nemzetközi láthatóságának egyik fontos pillére.

„21. századi infrastruktúránk folyamatos modernizálása, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs képességünk mellett képzéseink magas színvonala az, amivel hozzá kívánunk járulni a térség versenyképességéhez” – hangsúlyozta. Dr. Lukács Eszter hozzáfűzte, az intézmény több mint kétszáz magyar és negyven angol nyelvű képzést kínál, köztük – az alap-, a mester- és a doktori képzések mellett – szakirányú továbbképzéseket és mikrotanúsítványokat nyújtó kurzusokat. Aláhúzta: ezeket az oktatási formákat szolgálja az új előadó-épület is.

Varga Mihály pénzügyminiszter beszédében gratulált a Széchenyi István Egyetemnek a beruházáshoz.

Fotó: Adorján András

Az ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: a 2020-as években Magyarországnak azt kell bebizonyítania, hogy nemcsak a gyártásban, hanem a fejlesztésben is képes megállni a helyét. „Arra törekszünk, hogy a ZalaZone-hoz hasonló regionális központok minél több tehetséget, tudást, innovatív energiát gyűjtsenek össze annak érdekében, hogy a hazai gazdaságnak ez az évtizede valóban erről szóljon” – fogalmazott. Kiemelte: nem az a cél, hogy az egyetemek a fióknak végezzék kutatás-fejlesztéseiket, hanem az, hogy ezek közvetlenül beépüljenek a gazdaságba. „El szeretnénk érni: a felsőoktatás, a tudományos világ egyik fontos mérőeszköze legyen az, hogy egy oktató milyen mértékben tud bekapcsolódni a gazdaság vérkeringésébe” – jegyezte meg. Hozzáfűzte: a modellváltás által biztosított lehetőségeknek nagy szerepük van abban, hogy a Széchenyi-egyetem előre tudott lépni a világranglistákon.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere úgy fogalmazott: a város fejlődését erősíti a Széchenyi-egyetem partnersége, amely a gazdaságra is pozitív hatással van. Emlékeztetett arra, hogy a 2010-es évek elején ezen a területen szántóföld volt, ma pedig Európa egyik legjelentősebb járműipari tesztpályája működik, ahol nemcsak az egyetem, hanem számos jelentős nemzetközi cég is otthonra talált. „2014-ben 7,5 százalék volt a munkanélküliségi ráta a városban, azóta közel ötezer új munkahely jött létre, és 2,5 százalékra csökkent az álláskeresők aránya. Az iparűzési pedig hárommilliárd forintról hétmilliárdra emelkedett” – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, az elért eredményekben a ZalaZone-nak és a Széchenyi-egyetemnek is nagy szerepe van.

Széchenyi István Egyetem zalaegerszegi előadó-épülete a magas színvonalú képzéseket és kutatásokat szolgálja a jövőben.

Fotó: Adorján András

Az ünnepségen elhangzott, a Zalaegerszegi Innovációs Park a Széchenyi István Egyetem innovációspark-hálózatának kiemelt eleme. E struktúra legfontosabb célja, hogy a jelentős hozzáadott értéket teremtő nagyvállalatok és az intézmény együttműködése tovább emelje a gyakorlatorientált képzések színvonalát, ezzel az itt megszerezhető diploma értékét.