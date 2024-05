A siker kulcsa az emberközelibb B2B marketingstratégia – Hogyan kerüljük el a leggyakoribb kommunikációs hibákat? (x)

A B2B kommunikáció célja, hogy közvetlenül megszólítsa a döntéshozókat, és meggyőzze őket a termékek vagy szolgáltatások előnyeiről. Bár a marketing hatékonyan támogathatja az értékesítők munkáját, a B2B marketing emberközelivé tétele nagyobb kihívás, mint egy átlagos B2C projekt esetén, amely a fogyasztókat célozza meg. A döntéshozók nagy része az interneten keres információkat, mielőtt üzleti döntést hozna, ezért fontos, hogy a kommunikáció személyes és hiteles legyen.

Takács Dániel tulajdonos / Fotó: Digitly Média Kft.

„A cégek gyakran esnek abba a hibába, hogy főként száraz technikai tartalmakat osztanak meg magukról, amelyek nem vonzzák a döntéshozókat. Ehelyett az interaktív, érdekes és személyes hangvételű tartalmakra kellene fókuszálniuk, ugyanis az emberek könnyebben kapcsolódnak valódi emberekhez, mint egy cégnévhez vagy logóhoz” – javasolta Takács Dániel, a Digitly Marketing Ügynökség alapítója.

Végzetes tévhitek

Az egyik leggyakoribb hiba a B2B kommunikációban, hogy a cégek túlságosan professzionálisnak szeretnének látszani, ezáltal megszólalásaik mesterkéltnek hatnak. Az is megfigyelhető, hogy sok vállalkozás csak promócióban tud gondolkodni, figyelmen kívül hagyva a döntéshozói magatartás befolyásolására alkalmas eszközöket. Ez a hozzáállás könnyen egyhangúvá és unalmassá teheti a kommunikációt. További probléma, hogy azok a marketingesek, akik nem rendelkeznek B2B szemlélettel, gyakran befeszülnek, amikor többéves B2C tapasztalat után próbálnak B2B stratégiát kialakítani. Nem mernek trendekre felugrani, megnyilvánulásaik indokolatlanul kimértnek hatnak.

„A hatékony B2B kommunikáció érdekében lazább és emberközelibb hangvételt kell alkalmazni. A kreatív történetmesélés bizonyítottan kiváló eszköz arra, hogy általa a cégek bemutassák filozófiájukat és munkatársaikat, megragadják a célközönség figyelmét és bizalmat építsenek. Az emberek hozzászoktak a B2C marketing kifinomultságához, ahol névre szólóan, érdekes köntösbe bújtatva kapják az értesítéseket és az ajánlatokat. A B2B marketingnek is el kell érnie ezt ahhoz, hogy ugyanolyan hatékony lehessen” – avatott be Takács Dániel.

Nem csak a LinkedInből áll a világ!

A B2B kommunikációban is érdemes a LinkedInen túl más platformokon is jelen lenni, például a YouTube-on, a Facebookon, a TikTokon vagy a Redditen, hogy szélesebb közönség váljon elérhetővé. A LinkedIn természetesen fontos szerepet játszik az üzleti kommunikációban, de más, az adott cégek számára szóba jöhető felületek bevonása alkalmat teremt arra, hogy a vállalkozások többféle célcsoportot érjenek el és különböző módon kommunikáljanak.

„A Facebook és a Reddit szöveges és vizuális megközelítést tesz lehetővé, míg a TikTok és a YouTube dinamikusabb, interaktívabb tartalmakat kínálhat, amelyekkel elérhetjük a fiatalabb generációkat és az aktív online közösségeket. A megfelelő közösségimédia-felületek kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy hova tudunk releváns, autentikus és érdekes tartalmat gyártani. A megfogalmazás ne legyen erőltetetten laza, de túl feszes sem. Ha megtaláljuk a tökéletes egyensúlyt, akkor lesz hihető és szimpatikus a mondanivalónk” – mutatott rá a szakember.

Személyes kapcsolat

A személyre szabott tartalom és a különböző platformok integrációja nagyobb figyelmet és elkötelezettséget generál a döntéshozók részéről. A perszonalizáció révén az érintettek olyan tartalmakat kapnak, amelyek valóban érdeklik őket, ezáltal relevánsabbak és hatékonyabbak lesznek az üzenetek.

„Senki sem szereti, ha tömeges üzenetekkel bombázzák őket. Ma már a megfelelő eszközök és technológiák alkalmazásával a perszonalizáció könnyen megvalósítható, kár lenne ezeket a lehetőségeket kiaknázatlanul hagyni. A különböző hírlevélküldő szoftverek például lehetővé teszik a feliratkozók szegmentálását és személyre szabott tartalmak küldését, automatizációk kialakítását” – magyarázta a Digitly Marketing Ügynökség alapítója.

Szakértői státusz

Fontos trend a podcastek növekvő népszerűsége. Egy podcast indításával a cég kiemelkedhet a megszokott kommunikációs keretek közül, a márka hangját közvetlenül eljuttathatja a hallgatókhoz. Egy jól felépített podcastsorozat, amely izgalmas szakmai témákat ölel fel, nemcsak a márka ismertségét növeli, de szakértői státuszt is épít. Az érdekes vendégek meghívása, a vállalati történetek és sikersztorik elmesélése, megosztó szakmai kérdések megvitatása vagy edukációs adások készítése hozzájárulhat a bizalom és a hitelesség növeléséhez.

„Mindezeken túl a társadalmi bizonyítás, vagyis a »social proof« fontossága is kiemelkedő a B2B kommunikációban. Amikor az emberek látják, hogy mások is tőlünk vásárolnak, nagyobb eséllyel fognak minket választani. A visszajelzések, vásárlói megjegyzések és referenciák növelik a márka hitelességét, és bizalmat építenek, de egy céges blog vagy más edukációs tartalomsorozat is hasonló hatást ér el. Márpedig a márka hitelességének felépítése elengedhetetlen” – emelte ki Takács Dániel.