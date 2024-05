Digitális híd az iskolapadból a jövőbe (x)

Az osztályteremben négyes csoportokban ülnek a diákok, mindegyikük előtt tablet, rajta az óra anyagának a vázlata, a hozzá kapcsolódó segédanyagokkal, táblázatokkal. A felvilágosodás és az abszolutizmus korát veszi éppen a 10. osztály, ahol minden kis csoport más szemszögből dolgozza fel a korszakot. A tanár a digitális tábla előtt követi a munkájukat, majd óra végén összesítik az „eredményeket”. Ez egy átlagos történelemóra a győri Audi-iskolában, ahol kiemelt hangsúlyt fektetnek a digitalizációra, az ehhez szükséges készségek elsajátítására.

Az iskola nemcsak eszközöket ad a diákok kezébe, hanem a digitális készségeket is fejleszti / Fotó: Audi Hungária Iskolaközpont

Az Audi Hungaria Iskolaközpont nem csupán egy iskola, hanem egy olyan intézmény, amely a múltbéli tapasztalatokon alapulva előretekintően formálja a jövő oktatását. Az iskolai digitalizáció nemcsak új technológiai újítások bevezetése, hanem egy alaposan kidolgozott koncepció és akcióterv eredménye, melyet hónapokig/évekig tartó előkészületek, tanulmányok és folyamatos fejlesztések előztek meg.

„A 2020/2021-es tanév volt az az év, amikor az iskola kidolgozta a saját digitalizációs koncepcióját. A cél az volt, hogy ne csak eszközöket adjunk a diákok kezébe, hanem olyan készségeket is fejlesszünk, amelyekre a digitális világban való boldoguláshoz is szükség van. Olyan programot szerettünk volna felépíteni, amely a technológiát a tanulás és a tanítás alapvető elemeként integrálja. Ennek megfelelően a digitalizáció jelen van szinte az összes tantárgy oktatásában, és a megfelelő készségek alkalmazása természetessé válik a gyerekek számára” – nyilatkozta Keszeg Attila, az iskola digitalizációért felelős megbízottja.

Az intézmény pedagógusai változatos formában használják a modern technika nyújtotta lehetőségeket a tanórákon / Fotó: Audi Hungária Iskolaközpont

„Az elmúlt három év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy diákjaink sokkal biztosabb tudással hagyják el iskolánk falait, mint a velük egy­korú társaik. Ez nemcsak a magas színvonalú kétnyelvű oktatás számlájára írható, hanem, hogy diákjaink sokkal felkészültebben tudnak reagálni a digitális világ kihívásaira is. Az évekig tartó munka során először megismerkednek az eszközökkel, majd játékos módszerekkel megtanulják az alapvető funkciók alkalmazását, később kisebb projektfeladatok segítségével a programok használatát. A gim­náziumi években a már kialakult alapvető készségek és biztos technikai tudás mellett az etikus használatra és a biztonsági ismeretekre is megtanítjuk diákjainkat, amellett, hogy magas szintű digitalizációs projektek tervezésében vesznek már részt” – nyilatkozta Andreas Gering főigazgató.

Mindez a korszerű oktatás része. Az órákon alkalmazott digitális platformok interaktívabbá és élvezetesebbé teszik a tanulást, pluszmotivációt nyújtanak, és személyre szabott haladást biztosítanak az eltérő tanulási kompetenciákkal rendelkező diákok számára. Segítségükkel könnyedén követhető az iskolai munka akkor is, ha egy diák valamilyen okból, például betegség miatt hosszabb ideig nem tud részt venni az órákon.

„Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr digitalizációs koncepciójának egyik alapfeltétele, hogy az intézményben oktató tanárok a lehető legmagasabb szintű digitalizációs készségek birtokában legyenek. Ennek érdekében az intézmény pedagógusai elvégzik az Apple Teacher-képzést, továbbá az iskola rendszeresen von be oktatási céllal külsős szakértőket, akik a legmodernebb digitalizációs kihívásokra készítik fel az iskolában oktató tanárokat. Egy ilyen eseményre készül most a tanári karunk júniusban, amikor is a »Mesterséges intelligencia szerepe az angol nyelv oktatásában« címmel szervezünk előadásokat” – nyilatkozta Keszeg Attila. A pedagógusok egymástól is tanulnak, szívesen osztják meg tapasztalataikat az óráikon alkalmazott bevált, korszerű módszerekről.

Az Audi Hungaria Iskolaközpont nem csupán egy modern iskola, hanem egy olyan intézmény, ahol a tudás, az innováció és a digitális oktatás egyesül a jövő generációjáért. Az itt megszerzett tudás nem csupán egy számítógépen vagy tableten, hanem az élet minden területén hasznosul majd. A magas szintű informatikai jártasság pedig nemcsak a tanulásban, hanem a későbbi munkahelyi kihívások során is segíti majd a diákokat, legyen szó kommunikációról vagy problémamegoldásról.