Levi's a JD Sports-nál – az időtálló stílus (x)

Levi’s – egy lenyűgöző történet

A Levi’s brand története egy utazás az évszázadokon át. Minden 1853-ban kezdődött, amikor Levi Strauss és Jacob Davis szabó megalkották a világ egyik legbefolyásosabb ruházati márkáját. Közös ötletük – a tartós denimből készült, szegecsekkel megerősített nadrágok, amelyek nem fognak elszakadni a varrásoknál – hozzájárult az ikonikus farmer megszületéséhez.

Fotó: JD Undisputed

Eredetileg az aranyásók és a munkások igényes munkájához tervezték, de hamarosan a mindennapokra szükséges megbízhatóság és a tartósság szimbólumává vált. 1873-ban jelent meg az első modell, az 501, amely a mai napig a legikonikusabb farmernadrág. Ahogy teltek az évtizedek, a Levi’s nemcsak a városi divat világában lett a klasszikusok szinonimája, hanem a társadalmi attitűdök reprezentánsa is. A 60-as és 70-es években a fiatalok által viselt Levi’s farmer a lázadást és a szabadságot szimbolizálta. A hírességek is szerették. Marlon Brando A vad című filmben, James Dean pedig a Haragban a világgal című filmben viselte. A következő évtizedekben igazi denim-boom következett. A nadrágok mellett kabátok, ingek, egyberuhák és szoknyák is megjelentek a brand kínálatában. A Levi’s logó ma is a legmagasabb minőség szinonimája, és az ikonikus nadrágokat a streetwear-rajongók új generációi fedezik fel.

Fotó: JD Undisputed

Ikonikus Levi’s farmer – múlhatatlan must have

A Levi’s farmer legnépszerűbb modelljei között számos olyat találsz, amelyek ellenállnak a változó trendeknek, és a következő évtizedekben is feltalálják magukat. Az egyik legközismertebb modell a Levi’s 501 széria, amely 1873-as debütálása óta ikonikus státusszal büszkélkedhet. Jellegzetes egyszerű fazonnal és magasított derékkal ellátott modellek a casual streetwear szinonimája, egy kis retró csavarral. Egy másik ikon az 511 farmer, ami a testhezálló fazonú darabok kedvelői körében lett népszerű. Az enyhén szűkülő szárú, slim fit fazon kiemeli az alak előnyeit, miközben kényelmet nyújt. Ideális választás azok számára, akik a modern fazont a Levi’s klasszikus jellegével szeretnék kombinálni. A női modellek között figyelemre méltó a Levi’s 721 High Rise Skinny is. A magas deréknak és szűkülő száraknak köszönhetően a modell tökéletesen követi a láb vonalát és remekül passzol túlméretezett pólókhoz vagy kapucnis pulóverekhez. Szintén említést érdemel a Levi’s 505 Regular Fit modell, amely a férfiak és a nők körében egyaránt népszerű. A klasszikus egyenes fazonú 505 modell kényelmes viselet, ezért jó választás lesz azoknak, akiknek fontos az univerzális karakter és időtlen dizájn.

Fotó: JD Undisputed

Levi’s – nem csak denim

A Levi’s kollekciója nem csak a kiváló minőségű denimből készült ruhákat jelenti. A ruhatárban biztosan jól jönnek az univerzális pamutpólók is, amelyekből nincs hiány a brand kínálatában. A testhezálló és laza modellek tökéletesen illenek majd a kedvenc farmeredhez és a kényelmes sneakerhez. Hideg van? Akkor cseréld le a rövid ujjú pólót egy praktikus, Levi’s logóval ellátott longsleeve-re. Vagy esetleg egy pulóvert szeretnél? A brand számos változatot készített ebből a városi alapdarabból – a klasszikus, cipzáras modellektől az oversize fazonú kapucnis pulóverekig – amelyek mindegyike a kényelmet egyedi stílussal ötvözi.

Fotó: JD Undisputed

