A legtehetségesebb fiatal zeneművészeket díjazta idén is az MVM (x)

Tíz kiemelkedő fiatal művész vehette át idén is a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit. A díj Társalapítója, az MVM Csoport számára több évtizede kiemelten fontos a kulturális értékek támogatása, ápolása. A Junior Prima Díj tizenhét éve létrehozott magyar zeneművészet kategóriája is ezt a célt szolgálja. Az eddig 170 díjazott fiatal tehetség közül sokan a világ legjelentősebb helyszínein lépnek fel, bizonyítva az elismerés jelentőségét. Az előző évhez hasonlóan a Junior Prima magyar zeneművészet kategória idén is a zenei műfajok szélesebb körére terjed ki, amit a zsűri összetétele, illetve a jelöltek sokszínűsége is tükrözött. Jazzszaxofonost, kürtművészt, énekest és zeneszerzőt is találunk az idén díjazott tehetségek között. Az elismerés pénzjutalommal is jár, az Alapítvány és a mecénások döntése szerint az eddigi 2 millió forint helyett fejenként 3 millió forintra emelkedett a kiemelkedő tehetségek támogatása.

Junior Prima Díj 2024 magyar zeneművészet kategória / Fotó: MVM Zrt.

Az MVM jóvoltából minden évben tíz kimagasló, 30 év alatti tehetség veheti át a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit a szakmai zsűri döntése alapján. Az idei díjazottak között szerepel Balog Nella csellóművész, Drippey Máté jazzszaxofonos, ifj. Gál László kürtművész, Kelemen Gáspár hegedűművész, Mester Dávid zeneszerző és zongoraművész, Nagy Ábel Márton jazz-zongoraművész, zeneszerző és énekes, Papp Mátyás jazz-harsonaművész és hangszerelő, Stark János Mátyás hegedűművész, zeneszerző, Szabady Ildikó fuvolaművész és Szalai Molli zongoraművész.

Szabady Ildikó fuvolaművész és Szalai Molli zongoraművész produkciója a 2024-es Junior Prima díjátadón / Fotó: MVM Zrt.

„Az MVM számára nagyon fontos a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának támogatása. Kiváltságosnak érezzük magunkat, hogy kimagasló tehetségeket támogathatunk, miközben tanúi lehetünk annak, ahogy az energia, tudás és szorgalom sokszínű módon fejeződik ki a zenében. Ezek az értékek, melyeket az MVM is képvisel, inspirálnak bennünket arra, hogy segítsük a kulturális és művészeti fejlődést. Az MVM-nél a zenére nemcsak a szórakozás és kikapcsolódás eszközeként tekintünk, hanem egy olyan energiaforrásra, mely képes az emberi kapcsolatokat mélyíteni és az összetartozás érzését erősíteni – mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Nagy Ábel Márton jazz-zongoraművész, zeneszerző, énekes és Papp Mátyás jazz-harsonaművész, hangszerelő produkciója a 2024-es Junior Prima díjátadón / Fotó: MVM Zrt.

A megújult zsűri a legtekintélyesebb magyar zeneművészeti szakértőkből, valamint az Alapítványt és a Társalapító MVM-et képviselő zsűritagokból áll, úgymint Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima-díjas érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, az MMA rendes tagja; Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja; dr. Bozóky Anita, a díj társalapítója, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója; Devich Márton, a Bartók rádió csatornaigazgatója, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója; Fekete-Kovács Kornél Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, karmester; dr. Kapusi Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, nagybőgőművész, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézet igazgatója; Keller András Kossuth-, Liszt-, Prima Primissima- és Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, karmester, érdemes művész, a Keller Quartet alapítója, a Concerto Budapest zeneigazgatója, az MMA rendes tagja; valamint Rúzsa Magdolna, Máté Péter-, Artisjus-, Music Awards-, háromszoros Fonogram-díjas és négyszeres Petőfi zenei díjas énekesnő, dalszerző.

Balog Nella csellóművész és Szalai Molli zongoraművész produkciója a 2024-es Junior Prima díjátadón / Fotó: MVM Zrt.

„A Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriája a tehetség mellett azt a kihívásokkal teli, elkötelezettséget és kitartást igénylő utat is elismeri, amelyen keresztül a zene ifjú csillagai eljutottak idáig. Nem véletlen, hogy Magyarország egyik legrangosabb zenei díját kapta meg a tíz kiemelkedő tehetség” – hangsúlyozta Balázs János.

A Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának 2024-es díjazottjai / Fotó: MVM Zrt.

A Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának 2024-es díjazottjai:

Balog Nella csellóművész

Drippey Máté jazzszaxofonos

ifj. Gál László kürtművész

Kelemen Gáspár hegedűművész

Mester Dávid zeneszerző, zongoraművész

Nagy Ábel Márton jazz-zongoraművész, zeneszerző, énekes

Papp Mátyás jazz-harsonaművész, hangszerelő

Stark János Mátyás hegedűművész, zeneszerző

Szabady Ildikó fuvolaművész

Szalai Molli zongoraművész

További információ: mvmjuniorprima.hu