Spórold meg az iroda fenntartásának költségeit a székhelyszolgáltatás segítségével (x)

Miért jó a székhelyszolgáltatás?

Egyáltalán miért van szükség minderre? Magyarországon minden vállalkozásnak rendelkeznie kell bejelentett székhellyel. Bizonyos esetekben ez lehet a vállalkozás alapítójának, vezetőjének lakóhelye is, azonban erre egyrészt nincs mindig lehetőség, másrészt pedig nem biztos, hogy az adott helyen a vállalkozás biztosítani tudja a székhellyel kapcsolatos kötelezettségeket.

Fotó: logoszcegcsoport.hu

Simán előfordulhat az is, hogy egész egyszerűen nem akarjuk a privát lakóhelyünket nyilvánosságra hozni, mert bizony egy cég vagy vállalkozás székhelye minden esetben nyilvános adat. A székhelyszolgáltatás tehát több szempontból is előnyös lehet a vállalkozások számára, ezeket gyűjtöttük most össze:

Költséghatékonyság: Egy saját iroda fenntartása jelentős költségekkel jár, beleértve a bérleti díjat, rezsiköltségeket, karbantartási díjakat és egyéb működési költségeket. A székhelyszolgáltatás ezzel szemben alacsonyabb költségekkel jár, hiszen a vállalkozás csak a szolgáltatás díját fizeti.

Adminisztratív támogatás: A székhelyszolgáltatók általában biztosítanak adminisztratív támogatást is, mint például a postai küldemények kezelése, hivatalos iratok átvétele és rendszerezése, valamint egyéb irodai feladatok elvégzése.

Professzionális megjelenés: Egy jól ismert üzleti központban vagy irodaházban található székhely professzionális benyomást kelt az ügyfelek és partnerek számára. Ez különösen fontos lehet olyan vállalkozások számára, amelyeknek még nincs kiépült hírnevük.

Rugalmasság: A székhelyszolgáltatás lehetőséget nyújt a vállalkozások számára, hogy székhelyüket könnyedén áthelyezzék anélkül, hogy az komoly logisztikai kihívásokkal járna. Ez különösen előnyös lehet dinamikusan változó üzleti környezetben.

Hogyan lehet igénybe venni a székhelyszolgáltatást?

A székhelyszolgáltatás igénybevétele viszonylag egyszerű folyamat. Nincs más dolgunk, mint kiválasztani a megfelelő szolgáltatót. A Logosz cégcsoport országosan 25 irodával rendelkezik, megbízható kiszolgálásról a közel 100 fős szakember gárda gondoskodik.

A szolgáltató kiválasztása után nincs más dolgunk, mint megkötni a szerződést. Ez tartalmazza az együttműködés részleteit, az árat, valamint a szerződés időtartamát. Fontos, hogy mindezt még a cégalapítás előtt, illetve azzal párhuzamosan kell elvégeznünk, ugyanis Magyarországon minden cégnek kell rendelkeznie bejegyzett székhellyel.

A székhelyszolgáltatás előnyei

A székhelyszolgáltatás számos előnnyel jár a vállalkozások számára. Ezek közül az egyik legnagyobb a már fent is említett költséghatékonyság. Ahogy korábban írtuk a székhelyszolgáltatás alacsonyabb költségekkel jár, mint egy saját iroda fenntartása. Ez különösen fontos lehet induló vállalkozások számára, amelyek még korlátozott pénzügyi erőforrásokkal rendelkeznek.

Ezen túl jelentős előny a székhelyszolgáltatás igénybevételével megtakarított idő. A szolgáltató által biztosított adminisztratív támogatás révén a vállalkozás jelentős időt takaríthat meg, amelyet a fő üzleti tevékenységeire fordíthat.

Illetve fontos még kiemelni a flexibilitást is, a későbbiek során a vállalat komoly logisztikai kihívások nélkül könnyedén áthelyezheti székhelyét anélkül, hogy komoly logisztikai kihívásokkal kellene szembenéznie. Ez különösen hasznos lehet, ha a cég bővül vagy új piaci lehetőségek merülnek fel.

Rossz szemmel nézi az adóhatóság a székhelyszolgáltatók működését?

Nem. Régen valóban gyakori volt az, hogy egyfajta cégtemetőként működtek ezek a vállalkozások, akár akaratukon kívül is. 2017 óta azonban több olyan szabályozást is bevezettek, ami segít ezt a működést kitisztítani, egyértelműsíteni.

Ma már a legtöbb székhelyszolgáltató kifejezetten jó kapcsolatot ápol a Nemzeti Adó és Vámhivatallal az ügyfeleknek pedig semmi okuk az aggodalomra, hiszen az eljárás teljes mértékben, törvények által szabályozott.