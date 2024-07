STEM-lányokért indított programot a Széchenyi Egyetem (x)

Világszerte törekvése a felsőoktatási intézményeknek, hogy több nőt vonjanak be a természettudományos, műszaki, matematikai és informatikai (összefoglaló néven STEM) képzésekbe. Nincs ez másként a győri Széchenyi Egyetemen sem, ahol a Tehetséges STEM-lányok a Széchenyi Egyetemen című program a 7–12. osztályos lányok között népszerűsíti a természettudományos és informatikai területeket. Szükség van rá, hiszen ezeken a területeken diplomázóknak európai viszonylatban is csak a harmada nő, és az európai vállalatok műszaki munkaköreinek is csak 22 százalékát töltik be nők.