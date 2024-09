Így lehet az élelmiszereket energiatakarékosan és hatékonyan hűteni (x)

Válasszunk energiahatékony hűtőszekrényt!

Talán nem meglepetés, hogy a technológia fejlődésével a hűtőszekrények egyre energiahatékonyabbá váltak. Olyannyira, hogy ha a berendezésünk régi, érdemes lehet elgondolkodni egy modernebb készülék vásárlásán, hiszen jelentős különbségek lehetnek az éves energiafogyasztásban. Ráadásul a modern hűtők már több olyan funkcióval és technológiával is rendelkeznek, amelyek segítenek a hatékonyabb hűtésben.

Ilyen például, ha a hűtőszekrény inverteres kompresszorral működik: a motor nem ki-be kapcsolgat, hanem a teljesítménye alkalmazkodik a hűtési igényhez. De szintén elősegíti az energiahatékonyságot az úgynevezett No-Frost technológia is, ami megakadályozza a hűtő jegesedését és ezáltal nem keletkezik hatékonyságot csökkentő jégréteg a hűtő falain.

Fotó: freepik.com

Mindig nézzük meg az energiacímkét!

A hűtők összehasonlításánál nagy segítséget jelent az energiacímke, ahol feltüntetik a berendezés becsült éves energiafogyasztását és az energiahatékonysági osztályt is. Lényeges tudni azonban, hogy az energiaosztályok besorolása 2021-ben megváltozott. Míg korábban A+++-tól C osztályig terjedt, ma már A–G osztályokba sorolják a készülékeket. Ráadásul a technológia fejlődésének köszönhetően a régi A+++ besorolás ma már mindössze B vagy C osztályra elegendő.

Az új modellek között egyébként óriási a szórás: az átlagos készülékek mindössze E vagy F besorolással rendelkeznek, jóval ritkábbak és sajnos magasabb áron is kaphatók B vagy A energiaosztályú termékek. Érdemes azonban mégis a jobb energiaosztályt választani, hiszen az új hűtő valószínűleg akár évtizedekig a társunk lesz, és hosszú távon bőven megtérül a befektetés – főleg, ha az elektromos áram ára tovább növekszik.

Számít a hűtőszekrény elhelyezése is

Bár egyértelműnek tűnhet, mégis kevesen gondolnak rá: lényeges, hogy a hűtőt ne helyezzük olyan helyre, ahol erős napsütés éri. Ugyanígy ne tegyük fűtőtest mellé, hiszen ez is megnehezíti a hűtést.

Az sem mindegy, hogy hogyan pakoljuk be az élelmiszereket

A hűtés hatékonyságát az is befolyásolja, hogy hogyan rendezzük el az élelmiszereket a hűtőben. A legfontosabb szabály, hogy nem szabad a hűtőt túltölteni: így nem tud keringeni a levegő, ami egyenetlen hűtéshez és magasabb energiafelhasználáshoz vezet. Ezen kívül érdemes kijelölni, milyen élelmiszereket hol tárolunk, így mindig tudjuk, hova kell nyúlni ha keresünk valamit, és ezáltal kevesebb ideig marad nyitva az ajtó.