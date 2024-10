A váltás éve lehet 2025 az agráriumban – Kiemelt támogatásokra számíthatnak a környezettudatos termelők (x)

Soha olyan intenzív érdeklődés nem övezte korábban az ökológiai gazdálkodást a termelők körében, mint az utóbbi években. Számos gazda, de egyre több feldolgozóüzem is vizsgálja a biotermelés lehetőségeit, vagy áll át részben vagy egészben erre a környezet- és egészségtudatos működésre, megközelítésre. Az élénk érdeklődés több tényező együttes következménye, miközben a kormányzat és az Európai Unió is rekordösszegű támogatással, kiemelt figyelemmel segíti az ökológiai gazdálkodás és a hozzá kapcsolódó szemlélet, kultúra terjedését ‒ összegezte a helyzetet dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A váltás éve lehet 2025 az agráriumban / Fotó: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Az elmúlt évek időjárási anomáliái, az egyre kiszámíthatatlanabb éghajlat- és csapadékviszonyok azokat a termelőket is elgondolkodtatták munkájuk környezeti lábnyomáról és jövőjéről, akik korábban nem érdeklődtek a vegyszerek használatát kerülő és egyúttal szénmegkötő ökológiai gazdálkodás iránt. Napjainkban minden gazda tanúja annak, hogy a korábban könnyen termesztett növényeket egyre nehezebben lehet megtermelni a romló környezeti adottságok miatt. Nemcsak a növényekre kedvezőtlen klimatikus változások hatnak negatívan, hanem a felszaporodó – gyakran jövevény ‒ kártevők és kórokozók kártétele is. Mindezek együttesen tovább rombolják a talajt, a vizeket, a biodiverzitást, élén a beporzó fajokkal, valamint az emberek egészségét. Az iparszerű mezőgazdaság növeli a karbonlábnyomot, és olyan spirálba taszítja a gazdálkodást, aminek egy idő után globálisan és helyben is csak vesztesei lehetnek.

Kiemelt támogatásokra számíthatnak a környezettudatos termelők / Fotó: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Ebből az „ördögi” körből csak az ökológiai gazdálkodás jelenti a kitörést. Ezt nemcsak mi, biogazdasággal foglalkozók látjuk így, de támogatáspolitikájával ezt jelezte mindeddig Magyarország kormánya és az Európai Unió is. Ezért is jelölték meg célként, hogy az EU-ban a mezőgazdasági területek 25 százaléka ökológiai művelésű legyen 2030-ra, Magyarországon pedig 2027-re ez az arány elérje a 10 százalékot. Ennek érdekében a közzétett pályázati felhívások tervezeteit is „biobaráttá” kell átalakítani ‒ hívta fel a figyelmet dr. Roszík Péter.